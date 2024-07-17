Узнавайте, какое приключение подобрала для вас астролог.

Астролог Лорен Эш сопоставила каждый знак Зодиака с европейским городом, который им следует посетить, пишет Best Life.

Овен - Мюнхен, Германия

Будучи первым знаком Зодиака, Овен обладает гораздо большей энергией, чем другие люди. Вам нравится начинать день пораньше, чтобы не терять ни минуты. Вот почему вы хотите провести отпуск там, где можно расслабиться, не увязая в мелких или ненужных деталях. Самое время забронировать билет в Мюнхен, чтобы насладиться хорошей едой, вкусным пивом и вечеринками, которые длятся до раннего утра. И если вы правильно рассчитаете время поездки, вы сможете насладиться пышностью и торжественностью крупнейшего в мире празднования - Октоберфеста.

Телец - Дублин, Ирландия

Тельцы не известны своей авантюрностью. Вы предпочитаете расслабляться дома, когда вы не заняты тяжелой работой. В своей карьере вы решительны и дисциплинированы, и это тот же подход, который вы применяете при планировании отпуска. Вместо того, чтобы спешить из одного места в другое, вы предпочитаете поездку, в которой вы можете погрузиться в культуру и опыт. Окунитесь в непринужденный и уютный образ жизни Дублина. От исторической архитектуры и мощеных улиц до вкусной еды и напитков, которыми можно насладиться в старинных пабах, - в Дублине есть много уникальных достопримечательностей, которые можно открыть для себя.

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Близнецы - Лиссабон, Португалия

Близнецы открыты и спокойны. Вам нравится расширять свои границы, посещая новые места и знакомясь с новыми людьми, с которыми вы не встретитесь в повседневной жизни. Там, где другие могут перестраховаться, вы ныряете в неизведанное и находите что-то захватывающее в самых неожиданных местах. Лиссабон - столица Португалии и один из самых ярких и модных городов Европы. Вы почувствуете, что перенеслись в другой мир, погрузившись в плавильный котел истории, кухни, искусства, архитектуры и ночной жизни. В этом прогулочном городе так много дел, что вам, возможно, никогда не захочется его покидать.

Рак - озеро Комо, Италия

Раки - известные домоседы, но и у вас есть жажда приключений, которая может кого-то удивить. Главное - убедиться, что вам комфортно. Мало что доставляет вам такое же удовольствие, как отдых у себя дома, поэтому, если вы собираетесь выйти на улицу, это должно быть такое место, которое стоит потраченных времени и усилий. Расположенный у подножия Альп, гламурный курорт на берегу озера Комо является идеальной фантазией для бегства от реальности в любое время года. Наслаждайтесь ленивыми днями, полными напитков и солнечных ванн в летние месяцы, или - какао и великолепными заснеженными видами, когда температура начнет падать.

Лев - Париж, Франция

Вы всегда ищете возможность проявить себя и быть в центре внимания, Лев. Поэтому, когда дело доходит до путешествия, вам нужно место, где вы можете устроить представление и хорошо провести время. Смелый и драматичный, вы ищете город с таким же изобилием и талантом. И есть ли где-нибудь более страстное место, чем Париж? Будучи одним из самых важных и влиятельных городов мира с точки зрения истории, искусства и культуры, вы наверняка найдете множество мест, где можно оставить свой след. А благодаря такому множеству удивительных достопримечательностей и вкусной еды вы будете в Городе Света как дома.

Дева - Стокгольм, Швеция

Девы очень практичны и организованы, и эти качества вы берете с собой в отпуск. Вы возьмете на себя ответственность за планирование каждой детали поездки, независимо от того, с кем вы путешествуете. Некоторые могут подумать, что вы немного сноб, но вы слишком озабочены тем, чтобы максимально использовать свой отпуск (и деньги), чтобы вас это волновало. Стокгольм полон исторических и культурных достопримечательностей, которые помогут вам заполнить график, а многочисленные рестораны, кафе и бары города предлагают места для отдыха, когда вам нужно на мгновение нажать на паузу. Этот космополитичный город представляет собой идеальное сочетание винтажного очарования и нового городского стиля, который подойдет вам по всем критериям.

Весы - Рим, Италия

Вы поклонник всего красивого и снисходительного, Весы. Как знак влюбленных, вы предпочитаете наслаждаться всем, когда кто-то рядом. Итак, отпуск для вас - это шанс побаловать себя лучшими вещами в жизни. Отдых в Риме обязательно раскроет вашу романтическую сторону. Устройте ужин с макаронами при свечах на двоих и лучшими винами Европы или насладитесь фантастическим местным искусством и покупками. Если вы чувствуете себя очень чувственно, скрепите свою любовь броском монеты и поцелуем у фонтана Треви.

Скорпион - Пальма-де-Майорка, Испания

Скорпион, ты не новичок в неизведанном, и тебе нравится попадать в новые и необычные ситуации. От того, что вы едите до того, где вы живете, страсть и азарт - это обязательные условия вашего отпуска. Вы очень независимы, поэтому поездка в место, где вы окружены толпами людей или вам нужен гид, чтобы передвигаться, вам не понравится. В Испании много популярных мест для отдыха, но вы предпочитаете скрытые жемчужины модным горячим местам. Побалуйте себя расслабляющим отдыхом на побережье Пальма-де-Майорка. Благодаря великолепной теплой погоде круглый год, песчаным пляжам и скрытым историческим улочкам, в этом городе более чем достаточно приключений, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Стрелец - Стамбул, Турция

Будучи самым предприимчивым знаком Зодиака, вы хорошо проводите время, заводя новых друзей и исследуя великое неизведанное. Все знают, что вы любитель острых ощущений, Стрелец, поэтому вы хотите отправиться куда-нибудь в сторону от проторенных дорог. Стамбул имеет достаточно впечатляющую историю и оживленную ночную жизнь, чтобы развлечь вас и гарантировать, что вы вернетесь домой с множеством историй, которыми можно поделиться. Вам также понравится дружить с местными жителями, ходить куда-нибудь выпить и поужинать, а также бродить вокруг и видеть, на какие скрытые жемчужины вы наткнетесь.

Козерог - Никосия, Кипр

Козероги, возможно, являются самым сложным знаком, когда дело доходит до планирования отпуска. И дело не в том, что вы предпочитаете оставаться дома, а в том, что вашему возвышенному вкусу и проницательному глазу трудно угодить. У вас, вероятно, будет список дел, которые вы хотите сделать в поездке, и вам нужно иметь достаточно времени для отдыха, чтобы расслабиться и отдохнуть между делами. Никосия - это скрытая жемчужина среди европейских туристических направлений, где старый мир и современные удобства объединяются, образуя красивый, уникальный город. Как человек, который ценит традиции, вам понравится открывать для себя всю историю, а ваша любовь к роскоши будет полностью удовлетворена незабываемыми впечатлениями от отпуска.

Водолей - Амстердам, Нидерланды

Здесь есть что испытать, и, как самому дальновидному знаку Зодиака, ничто не может помешать вам увидеть это своими глазами. Вдумчивый, умный и любопытный, вы никогда не довольствуетесь тем, что принимаете вещи за чистую монету. Водолей - бунтарь Зодиака, поэтому идеальное место для отдыха даст вам возможность прогуляться по дикой природе. В Амстердаме действуют мягкие правила и открытая культура, которые позволят вам чувствовать себя свободно. Не говоря уже о том, что здесь так много дел, что ваш занятой ум никогда не заскучает. Это красивый город, в котором можно ходить пешком (и ездить на велосипеде!), от шумных кафе и театров до великолепных природных видов.

Рыбы - Афины, Греция

Рыбы - одни из самых плывущих по течению людей, поэтому вы хорошо подходите для путешествий. Будучи подвижным и изменчивым знаком, вам нравится иметь возможность каждый день делать что-то новое и исследовать каждый уголок выбранного вами пункта назначения. Итак, вам нужен город, где вы сможете наслаждаться общественной деятельностью, но также и находить время в одиночестве. Афины - один из старейших городов мира, в котором можно обнаружить бесконечные древние сокровища. Не говоря уже о том, что вы всего в нескольких минутах езды от некоторых из самых известных пляжей в мире. Все это идеально подходит для того, чтобы расслабиться с книгой или помечтать во второй половине дня.

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