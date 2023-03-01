Таролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака в первый весенний месяц.

Астролог и таролог Анжела Перл опубликовала на своем YouTube-канале гороскоп для всех знаков Зодиака по картам таро на март 2023 года. Рассказываем, какие главные события будут в жизни каждого знака.

Овен

Карты говорят, что Овнам нужен перерыв и отдых. Анжела Перл уточняет, что тем Овнам, которые будут принимать какое-то важное решение, нужно остановиться и хорошенько подумать.

Телец

Тельцам выпал туз мечей. Карта говорит о том, что будет решена какая-то проблема, будет разрублен узел конфликтов, будет открыта дверь в новое светлое будущее. Также Тельцов ждут поездки за границу, публичные выступления, командировки, но эти события будут наполнены переживаниями.

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Близнецы

Сатурн и Плутон станут причиной изменений энергии и событий, которые раньше шли своей чередой. Первой выпадает карта скорости - она знаменует, что перемены будут быстрыми. Она связана с поездками, перелетами, автомобилями, ожиданием какой-то весточки или посылок. Анжела Перл говорит, что Близнецы получат все, что себе загадали.

Рак

Анжела Перл по картам таро прогнозирует Ракам обучение, развитие, принятие важного решения - это все точно изменит ближайшую жизнь. Также Ракам на март пророчат поездки и путешествия - месяц будет интересным и наполненным.

Лев

Первая карта для Львов - это туз пентаклей. Она говорит о том, что финансовый поток открыт. Туз - это новые возможности, открывающиеся двери для денег, крупные суммы. В течение марта может быть выгодная сделка, помощь от государства, подарок. Анжела Перл говорит, что может быть предложение как о сотрудничестве, так и предложение руки и сердца. Начало весны будет очень хорошим!

Дева

Март покажет в общем то, что ждет Дев до конца 2023 года. Первая карта, которая выпадает девам - это дьявол. Она означает работу, обязательства, служение и службу, авторитет, который давит и манипулирует. Дьявол может проиграться в романтических отношениях - будет желание расстаться с партнером, но какие-то обязательства не позволят этого сделать.

Весы

Весов ждет переезд - они могут снять классные апартаменты в том месте, где хотели. Также может быть открытие бизнеса - новое дело принесет хорошие доходы. Анжела Перл говорит, что выпадает карта справедливости - это юридическая карта, которая говорит о хороших сделках в марте 2023.

Скорпион

В марте Скорпионы могут начать медитировать, чтобы позволить себе расслабиться. Анжела Перл говорит, что Скорпионам в марте могут предложить работу, но не стоит на нее соглашаться - она им не понравится, и они будут потом жалеть о поспешно принятом решении.

Стрелец

Для Стрельцов выпадает карта солнце - это радость, успех, хорошее настроение, здоровье и благоприятные условия для всех начинаний. Анжела Перл пророчит продвижение вперед в делах. Также ждут Стрельцов хорошие новости в финансовом плане. Но выпала также пятерка пентаклей, которая символизирует траты - может быть помощь малоимущим, затраты на медицинское обследование, врачей. Зачастую это карта чего-то некомфортного.

Козерог

Король мечей в раскладе Анжелы Перл говорит о том, что Козероги будут просить кого-то за помощью, обращаться за консультацией. Жизнь в марте тесно переплетает судьбу Козерога с мужчиной, который по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей.

Водолей

Первая карта - это иерофант. Это социум, закон или человек, который имеет авторитет. Так, например, в марте у Водолеев может появиться учитель, наставник или правозащитник.

Рыбы

Рыбам выпадает пятерка жезлов - это перемены, конкуренция, соревнование. Анжела Перл говорит, что у Рыб в этом месяце может быть гонка за первенство или конфликт в семье. Еще одна карта - это король мечей. Перл уточнила, что борьба, которую показала первая карта, может быть связана с законом.

Напомним, экстрасенс назвала три самых опасных региона в марте 2023.

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