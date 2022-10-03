Людей, рожденных под этими знаками Зодиака, очень мало.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые встречаются реже всего. Оказывается, что одним из самых дефицитных знаков Зодиака являются Весы. Также в этот перечень попали Водолеи и Львы.

Специалисты говорят о том, что переменчивые и нерешительные Весы - это наименее популярный знак Зодиака. Несмотря на то, что сентябрь и октябрь принято считать месяцев наибольшей рождаемости, представителей этого зодиакального созвездия слишком мало.

На втором месте оказались Водолеи. Их чуть больше, чем Весов, но намного меньше, чем Дев, Скорпионов, Раков, Рыб, Овнов и других знаков Зодиака. При этом астрологи уверяют, что это очень творческие люди, которые могут добиваться больших карьерных высот. А также им часто везет в личной жизни.

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Закрывает тройку наименее популярных знаков Зодиака Лев. Огненных и эгоцентричных Львов можно встретить крайне редко. По мнению астроэкспертов, в августе рождаемость снижается, поэтому и людей, рожденных под этим знаком Зодиака, мало. При этом Львы - уверенные в себе люди, знающие, чего хотят на самом деле. Они любят роскошь и красивую жизнь.

Напомним, три знака Зодиака ждет большая удача в октябре.

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