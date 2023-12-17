Астролог дал несколько советов по сервировке новогоднего стола.

До Нового года осталось две недели, однако хозяюшки уже составляют список праздничное меню. Наверняка каждой хочется порадовать свою семью вкусными блюдами. Спешим вас обрадовать: в этом году можно и даже нужно обойтись без привычных салатов, потому что Зеленый Деревянный Дракон их просто не любит.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что поставить на стол в год Дракона 2024.

Так как Дракон - огнедышащее животное, он любит много перца. Поэтому стоит сделать акцент, говорит астролог, на кавказской и индийской кухне.

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"Поставьте на стол побольше экзотических блюд, мяса, фруктов и овощей из острова Бали, например. Очень приветствуется шампанское, его брызги очень порадуют Дракона. Также я советовал бы встречать Новый 2024 год с воздушными шариками, потому что таким является символ года", - отметил эксперт.

Что нельзя готовить на Новый 2024 год

По словам Росса, Зеленый Дракон не любит пресную еду. Поэтому в этом году от нее лучше отказаться.

"Также не нужно ставить на стол привычные салаты - "Селедку под шубой", "Оливье", "Мимозу". Все эти рыбные изделия и консервы Дракон на дух не переносит. Сюда же я добавил бы соленые огурцы и жесткий алкоголь", - отметил астролог.

К слову, обратите внимание и на цветовую гамму наступающего года. Если вы не знаете, какого цвета скатерть на Новый год 2024 постелить на стол, то Росс советует использовать зеленый, изумрудный, голубой, металлический, серебристый цвета.

При этом будьте очень осторожны с красным (цвет Марса - планеты войны), черным и темно-синим цветами. Их Дракон вообще не любит.

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