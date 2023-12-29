Приближается 31 декабря, и многие все чаще задумываются, что же себе пообещать на следующий год.

Представителям каждого знака Зодиака подобрали новогоднее обещание, которому им следовало бы придерживаться, чтобы добиться успеха в наступающем 2024-м году. Список обещаний опубликовал New York Post.

Овен - окантовать себя

Овны, как первый огненный знак Зодиака, практикуя немного отсроченное удовлетворение, смогут лучше понять свои желания. Вам будет разумно сыграть в долгую игру, когда она придет. Медленное горение сохранит тепло на дольше, чем быстрое.

Телец - простить врага

Простите одного человека, чье имя усеяло ваш сад обид, Телец. Вам не нужно делать это публично или даже сообщать обидчику. Просто подумайте о них, о нанесенном ими вреде и решительно решите прекратить свои наказания или фантазии о наказании.

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Близнецы - чаще оставлять телефон дома

Близнецы - предсказательный посланник Зодиака и назойливый обманщик. Соединяя миры и точки, дайте своему прекрасному разуму возможность творить чудеса и восстанавливать свои запасы, оставляя телефон дома хотя бы один день в неделю. Совершите прогулку без цели и плана и поразитесь тому, что наполняет ваш разум и встречается на вашем пути.

Рак - не воображать худшее

Раки подрывают свою собственную власть, когда не верят, что наилучший сценарий не только возможен, но и вероятен. Вам важно помнить, что вы - капитаны своей жизни и хозяины своего разума.

Лев - быть наставником

У Львов репутация человека, действующего подобно Солнцу, которое имеет власть над всем живым. Сложно подобрать другой знак, более способного убедить других в своих способностях, чем Лев. Так же сложно представить и более сладкую победу, чем возвышение другого человека.

Дева - ухаживать за своим храмом

Вам не нужно трудиться, чтобы заслужить любовь, Дева, и ваша ценность не привязана к тому, что вы можете дать. Ваша врожденная изменчивость может функционировать как адаптивная сила или склонность к жертвованию. Решительно заботясь о других, вы теряете ответственность перед самим собой. В этом году вместо того, чтобы стремиться, вдохновляйте; вместо того, чтобы давать взаймы, руководите. Пусть жизнь, которой вы живете, станет своего рода компасом заботы, а ваше собственное благополучие - главным алтарем ваших усилий.

Весы - отпустить свое "животное"

Нет более цивилизованного знака, чем Весы. Носитель красоты и избегающий ужаса, Весы привносят благородство в жестокий мир. И все же, подавление своей животной природы и овладение ею - это не одно и то же. Баланс - это не отсутствие конфликта, а его решение. Вы боитесь последствий суровой правды и грубых эмоций, опасаясь, что выплеснуть их наружу будет означать потерю контроля. Но если вы не позволите себе безобразный катарсис, вы никогда не познаете истинного освобождения или абсолютного принятия.

Скорпион - раскрыть секрет

Скорпион - знак крайностей, способный стоять во тьме и смотреть в теневые палаты человеческого сердца. И признание, которым вы поделитесь, будет равносильно признанию вашей веры в другого человека. Начните с малого, с безобидного секрета из детства, и постепенно дорастайте до экзистенциального страха и давно похороненного стыда.

Стрелец - быть дипломатом, а не диктатором

Стрельцы - правдорубы и мыслители, но часто их возвышенное послание теряется в бестактной речи. Вам нужно выражать себя яснее и при этом приземляться с большей мягкостью и гораздо большей восприимчивостью.

Козерог - уважать свой отдых

Козерог прилагает максимальные усилия, пытаясь заработать деньги, взойти на гору и доказать себе свою неукротимость. Но отдых - это не награда, это по сути, важнейшая часть процесса творения, вознесения, проживания, восстановления.

Водолей - составить план

Водолей - воздушный знак, который жаждет одиночества, но при этом управляет 11-м домом сообщества. Часто это приводит к тому, что они чувствуют себя одиноким в толпе. В качестве лекарства им не помешает составлять хотя бы один личный план в неделю.

Рыбы - чаще говорить "нет"

Рыбам важно определить и защитить свою личность. Не поддавайтесь влиянию, не соглашайтесь на все и сразу, начните с малого, говоря "нет" хотя бы раз в день.

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