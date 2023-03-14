Россияне стремятся навести максимальный страх и ужас на украинцев, отметил Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий предупредил об серьезной угрозе: россияне готовят новый массированный ракетный удар, и, скорее всего, он не будет последним.

"Они попробуют совершать повторные массированные атаки ночью, но сейчас им нужно собрать ресурс, что может занять от 6 дней до 2 недель максимум", - заявил он, делая расклад карт Таро после удара 9 марта.

Цель россиян - "загнать людей в угол", показать свою определенную силу, они планируют какую-то диверсию и теракты, особенно в ночное время, отметил таролог.

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По словам экстрасенса, россияне стремятся навести максимальный страх и ужас на украинцев, чтобы они разуверились, однако, им не удастся этого сделать, ведь после каждой новой атаки украинцы только больше сплачиваются.

"Они чувствуют, что им приходит конец, окончательный. И хотят напоследок наделать беды. Время нечисти заканчивается. Каким бы сильным не было зло, добро всегда побеждает", - заявил Шептицкий.

Ранее экстрасенс Мария Тихая рассказала, что весной-2023 ситуация на фронте будет очень обостренной. По ее словам, оккупанты продолжат обстреливать украинские города и будут пытаться открыть еще один фронт. У них в планах продвижение от Запорожской АЭС до города.

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