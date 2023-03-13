Сергей Грабский допустил, что россияне могут ударить по объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Россия не отказалась от намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, но может ударить и по объектам транспортной.

Об этом предупредил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что россияне отчаянно пытаются сосредоточить максимальный потенциал для нанесения ударов по Украине, передает ТСН.

"Мы не должны быть успокоены тем, что они сосредоточатся только на критической инфраструктуре. Возможно, они будут наносить удары и по объектам транспортной инфраструктуры. Они почему-то так жестко убеждены, что именно железными дорогами у нас переводится вся техника и военное вооружение. Мы ни на одну секунду не должны останавливаться в наших усилиях по наращиванию системы ПВО и должны готовиться к отражению ударов противника по всем направлениям", - отметил эксперт.

Грабский акцентировал внимание на том, что во время последнего массированного удара РФ применила баллистические ракеты, с которыми украинская система противовоздушной обороны пока не может бороться так же эффективно, как с крылатыми или с дронами Shahed.

Массированный ракетный удар РФ 9 марта - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 марта российские войска совершили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Отмечалось, что россияне выпустили более 80 ракет разного базирования.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 российских крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" из 48 выпущенных.