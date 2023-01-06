По словам Макса Гордеева, Россия вновь попытается напасть на Украину.

Известный экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил, что это не последняя война Украины с Россией. Он отметил, что страна-агрессор не может смириться с тем, что кто-то может быть другой, не такой как она.

Поэтому для России, продолжил экстрасенс, проигрыш в войне с Украиной даст большое сомнение в том, во что они очень сильно верили. Карта "Десятка мечей" говорит о том, что наша победа их разрушит.

"Месть будет - 100 процентов. Но беда для россиян в том, что мы будем намного сильнее. Поэтому тупые попытки, которые они будут пытаться сделать, будут заканчиваться для них очень печально. Неважно через сколько лет. Хоть одна страна (Украина, - УНИАН) поставила их на место", - сказал Гордеев в интервью ТСН.

Он добавил, что есть высокая вероятность того, что Россия вновь попытается напасть на Украину. Однако победа в этой войне позволит нам ощутить энергетическую стабильность. Что это значит? В Украине начнется новая нормальная жизнь.

"Я вижу, что мы выйдем на очень серьезный уровень. Уже сейчас готовятся планы на Украину. Мы начнем ценить себя, еще и гривна выростет", - добавил звездный медиум.

Он отметил, что после победы изменится власть нашей страны. А также будет очень сильная армия.

Напомним, ранее астролог назвала города, где вскоре вспыхнет огонь.

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