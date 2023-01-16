Февраль будет очень показательным месяцем, отметила Валентина Виттрок.

Чем ближе к февралю, тем боевые действия в Украине будут только возрастать.

Такой прогноз сделала астролог Валентина Виттрок, отметив, что до 20 января весь мир проходит "самое турбулентное время", напоминая о трагедии в Днепре и крушении самолета в Непале: "Смерть уносит не только известных деятелей культуры и спорта, но и простых мирных жителей".

"Это связано с Солнцем, идущим на соединение с Плутоном, точное соединение будет 18-го января. Луна транзитом идет по Скорпиону, создавая напряженный аспект к Урану в Тельце - вспышка криминала, и Венера стоит в тауквадрате к Урану и прозерпине", - написала Виттрок.

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По ее словам, Марс движется с малой скоростью - продвижение в войне пока тормозится, но он уже движется прямо, а значит открытые боевые действия будут возрастать, и февраль будет очень показательным.

"Украина выстоит и победит, - прогнозирует астролог. - Берегите себя и близких".

Ранее экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая дала прогноз для Украины на январь и февраль 2023-го года, их она назвала опасными периодами.

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