Первое новолуние 2024 года наступит в знаке Козерога и будет одним из самых ярких.

Первое новолуние 2024 года - это время, когда нужно составлять планы на будущий год. Все, чего мечтаете достичь, особенно в вопросах карьеры, следует четко изложить в мыслях или на бумаге. В январе 2024 нас ждет одно из самых ярких новолуний этого года. Когда оно наступит и как использовать его энергетику - в материале.

Новолуние в январе 2024 - точное время и особенности

Что такое новолуние? Принято считать, что это момент, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и освещена на 0%, если смотреть с Земли. Примерно так и происходит - но не совсем. Если бы новолуние проходило точно между Землей и Солнцем, то каждый месяц происходило бы солнечное затмение. Вместо этого Луна обычно проходит в небе немного выше или ниже Солнца.

Во время январского новолуния 2024 Луна "разминется" с Солнцем на довольно большое расстояние - 4.99°. В результате это будет самое яркое (если можно так выразиться) новолуние 2024 года. В момент новолуния Луна будет освещена на 0,19% и, грубо говоря, будет представлять собой ультратонкий полумесяц, который, однако, будет теряться в солнечных бликах, но опытные фотографы могут попытаться поймать его.

Видео дня

Первое новолуние 2024 года наступит 11 января в 13:57 по киевскому времени (11:57 UTC).

Новолуние в Козероге и его влияние

Момент новолуния длится недолго, но влияние Луны люди могут ощущать в течение 2-3 суток. Молодая Луна взойдет в знаке Козерога, что считается сложным положением для спутника Земли. По словам астрологов, в это время нужно отложить все важные дела, разговоры и сделки. В то же время это период как нельзя кстати подходит для планирования будущего года - этому способствует знак Козерога. Он в астрологии связан с работой и карьерой, достижением целей и планами, поэтому есть смысл ставить приоритеты как раз в этой сфере. Также знак Козерога - покровитель строителей, архитекторов, историков, политиков, новолуние может принести людям этих проессий укрепление положения и статуса в обществе в новом году.

Наиболее сильно ощутят влияние полнолуния Козероги - это благоприятное время, которое поспособствует осуществлению планов. Удачным, говорят астрологи, будет этот период также для Тельцов и Рыб.

Что нельзя делать в новолуние

Время, когда на небе не видно Луны, в целом не очень стабильно для всех. Поэтому для этого периода существует ряд рекомендаций, что можно и нельзя делать, чтобы благополучно пережить его.

Чего нельзя делать в новолуние:

вступать в споры, начинать конфликты;

переутомляться - на работе, в спортзале и т.п.;

переедать и злоупотреблять алкоголем;

делать крупные покупки, устраивать праздничные торжества;

подписывать какие-либо договора, заключать сделки.

Также нельзя поддаваться хандре и устраивать "разборки" с самим собой - это чревато плохими последствиями.

Что можно делать в новолуние

Период новолуния - день новолуния, а также день до и после него - следует посвятить себе, домашним хлопотам, незаконченным делам.

Что нужно делать в новолуние:

следить за своими эмоциями и чувствами и вoвpeмя peaгиpoвaть нa уcилeнную вocпpиимчивocть;

заниматься мeдитaциeй, очищать мысли и тело;

посвятить время хобби;

свести "дебет" с "кредитом" в домашней бухгалтерии, отдать долги;

думать о хорошем и настраиваться на позитив;

прощать и просить прощение.

Следует помнить, что новолуние - это время планировать, время действовать наступит спустя день или два.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2024 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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