Первый месяц 2024-го порадует минимумом неблагоприятных дней - их будет всего три, а Новый год начнется с убывающей Луны. Подробнее о том, когда ждать новолуние и полнолуние и какие дни наиболее подходящие для планов и перемен, подскажет лунный календарь на январь.
- Фазы Луны в январе 2024
- Лунный календарь на январь 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни
- Благоприятные дни в январе 2024 - когда и что лучше планировать
Фазы Луны в январе 2024
Как будут меняться фазы Луны:
- Луна убывает - с 1 по 10 число и с 26 по 31 число;
- новолуние в январе 2024 - 11 января в 13:57 по Киеву;
- Луна растет - с 12 по 24 декабря;
- полнолуние в январе 2024 - 25 января в 19:54 по Киеву.
В новолуние и полнолуние астрологи не советуют начинать новые дела, это время нужно провести максимально спокойно, не поддаваться на разного рода провокации и без всплеска эмоций. Лучшее время для нового - растущая Луна, убывающая - это момент, чтобы избавиться от ненужного.
Лунный календарь на январь 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни в январе 2024: 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 числа.
Неблагоприятные дни в январе 2024: 6, 7, 8.
Не особо благоприятные дни месяца: 4, 5, 11, 15, 16, 25, 31.
Все остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в январе 2024 - когда и что лучше планировать
Для свадьбы: 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31.
Для поездок: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.
Работа: 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Зубы: 10, 12, 18, 19, 20.
Зачатие: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24.
Начинания: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
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