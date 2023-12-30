Как будут меняться фазы Луны в январе и когда лучше ничего не планировать.

Первый месяц 2024-го порадует минимумом неблагоприятных дней - их будет всего три, а Новый год начнется с убывающей Луны. Подробнее о том, когда ждать новолуние и полнолуние и какие дни наиболее подходящие для планов и перемен, подскажет лунный календарь на январь.

Фазы Луны в январе 2024

Как будут меняться фазы Луны:

Луна убывает - с 1 по 10 число и с 26 по 31 число;

- с 1 по 10 число и с 26 по 31 число; новолуние в январе 2024 - 11 января в 13:57 по Киеву;

- 11 января в 13:57 по Киеву; Луна растет - с 12 по 24 декабря;

- с 12 по 24 декабря; полнолуние в январе 2024 - 25 января в 19:54 по Киеву.

В новолуние и полнолуние астрологи не советуют начинать новые дела, это время нужно провести максимально спокойно, не поддаваться на разного рода провокации и без всплеска эмоций. Лучшее время для нового - растущая Луна, убывающая - это момент, чтобы избавиться от ненужного.

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Лунный календарь на январь 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни в январе 2024: 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 числа.

Неблагоприятные дни в январе 2024: 6, 7, 8.

Не особо благоприятные дни месяца: 4, 5, 11, 15, 16, 25, 31.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в январе 2024 - когда и что лучше планировать

Для свадьбы: 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31.

Для поездок: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.

Работа: 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Зубы: 10, 12, 18, 19, 20.

Зачатие: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

Начинания: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на январь 2024.

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