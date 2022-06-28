Многие виновные в агрессии из РФ понесут очень сильное наказание, отметила Ивашина.

В июле 2022 года Россию ждет усугубление испытаний, при этом виновные в агрессии против Украины понесут жесткое наказание.

Такой прогноз накануне новолуния сделала астролог Александра Ивашина.

"В июле в стране-агрессоре также могут усугубиться испытания, начаться какие-то преобразования, очищение информационного поля от националистических идей великодержавного шовинизма и лже-патриотизма", – отметила она.

"Светлые Силы уже способны обрушить всю свою мощь на защиту справедливости. И полетят головы, а то и будут "отсекаться", произойдет уход в мир иной многих виновных в агрессии, причем не только на поле боя, но и во власти (Сатурн, Уран, Прозерпина). И многие понесут очень сильное наказание за свою националистическую великодержавную агрессивную идеологию. И возможно, у многих произойдет переосмысление, даже на уровне не просто индивидуального, но и коллективного сознания", – добавила астролог.

Напомним, астролог Александра Ивашина предсказала Украине "судьбоносные и неизбежные" события в июле.

Вас также могут заинтересовать новости: