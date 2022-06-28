Предстоящий месяц будет динамичным и трансформационным, отметила Ивашина.

Наступающий июль будет исключительно важным месяцем в судьбе не только Украины, но и мира в целом.

Такой прогноз накануне новолуния сделала астролог Александра Ивашина.

Как отметила специалист, новолуние, которое наступит 29 июня в 05:53 по киевскому времени, – непростое, достаточно жесткое и редкое астрологическое событие.

"Предстоящий месяц будет динамичным и трансформационным. События могут носить порой неожиданный, неординарный характер. Кармические испытания, но и судьбоносные предложения, поддерживающие факторы одновременно", – спрогнозировала она.

Заглянув "в карту новолуния", астролог добавила:

"Можно предположить, что предстоящий месяц очень мощно активизирует родовые программы, которые энергетически максимально включатся на защиту Родины. Это будет колоссальный импульс, причём связанный с военными действиями. Это действительно может быть жёстко и болезненно, с элементами неожиданности, но судьбоносно и неизбежно".

Ранее астролог Игорь Нехаев спрогнозировал тяжелые времена для Украины и рассказал, когда станет легче.

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