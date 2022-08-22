В этот день будет много незапланированных событий, большинство из которых будут иметь негативный окрас.

26 августа Меркурий перейдет в Весы, а Марс будет в напряжении с Солнцем. Астрологи утверждают, что в этот день высокий риск конфликтов, травм и неприятностей.

Козерог

Специалисты призывают Козерогов быть в этот день осторожными. Этот знак в опасности не только в плане каких-то ссор, но и в вопросе здоровья. Можно получить какую-то травму. Вероятней всего бытовую. Именно поэтому будьте аккуратны с ножом и откажитесь от тяжелой рискованной работы по дому (не лезьте на крышу, не забивайте гвозди, не работайте с техникой, которая может вас поранить).

Лев

26 августа звезды пророчат Львам конфликт. Это может быть как словесная перепалка, так и целый скандал. Вероятней всего, выяснять отношения Львы будут с родителями или с детьми.

Астрологи советуют не принимать в этот день поспешных решений, не рубить с плеча и хорошо думать, прежде чем что-то сказать. Есть риск наговорить близкому человеку много неприятного, за что потом придется долго извиняться.

Рыбы

Соединения Меркурия и Весов несет за собой беспорядки и в жизни Рыб. В этот день их могут обвинить в чем-то.

Весы

Весы будут очень напряжены. Возможны конфликты с руководством. Если не контролировать свои эмоции и высказывания, Весы могут даже уволиться с работы со скандалом.

Напомним, астрологи рассказали, что последняя неделя августа в корне изменит жизнь нескольких знаков Зодиака.

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