Этим людям конец апреля не принесет ничего хорошего в финансовом плане.

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 апреля. Звезды говорят, что плачевная ситуация будет у Близнецов, Дев, Весов и Водолеев.

Близнецы

Конец апреля у Близнецов пройдет совсем без денег. Каждый день они будут просыпаться с вопросом: "Когда там зарплата?" Звезды говорят, что это все из-за того, что Близнецы не могут правильно планировать свои расходы. Подобная ситуация в конце месяца - регулярное явление для представителей этого знака.

Дева

Девы останутся с пустым кошельком из-за непредвиденных трат. В начале недели им придется куда-то вложиться, поэтому всю неделю они проведут в горевании из-за того, что теперь у них не хватит денег на покрытие всех текущих потребностей. Не исключено, что траты - это результат воздействия ретроградного Меркурия.

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Весы

Весы, которые не привыкли смотреть на ценник, покупая что-то в магазине, окажутся у разбитого корыта. Апрель для них был непростым, поэтому в конце месяца придется затянуть пояса. Чтобы ситуация не повторилась в следующем месяце, важно планировать свои доходы и расходы грамотно.

Водолей

Недостаток денег у Водолеев будет связан с тем, что им задерживают какую-то выплату. Конечно, это довольно сильно пощекочет им нервы, однако ничего критического не произойдет - звезды говорят, что на продукты питания Водолеям хватит. Но вот на что-то большее рассчитывать не стоит.

Напомним, этим знакам Зодиака повезет в ближайшие дни.

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