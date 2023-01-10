Рожденным под этими знаками женщинам грозят неудачи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с проблемами до конца текущей недели, а именно до 15 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками женщинам грозят неудачи.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - когда им не повезет

С проблемой, которую потребуется быстро и эффективно решить, в указанный период рискуют женщины-Тельцы. Астрологи рекомендуют им перестать приписывать себе чужие успехи, это вредит карме и репутации, которую потом будет очень сложно восстановить. Важно им также на текущей неделе сохранять оптимизм и хладнокровие.

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Эмоциональные и физические проблемы в указанный период грозят женщинам-Ракам. Им советуют прислушиваться к себе и ни в коем случае не допускать отгулов на работе, опозданий, невыполненных обещаний. Лучше всего это время провести в кругу близких, не поддаваться каким-либо искушениям, а также не пытаться завязывать новые связи и знакомства.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными до конца текущей недели.

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