В этот список вошли три знака Зодиака.

Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые ищут себе идеальных партнеров. Но так как абсолютно идеальных людей не существует, они долго остаются в одиночестве.

Лев

У представителя этого зодиакального созвездия много требований к партнеру. Лев ищет доброго, порядочного, искреннего, красивого, состоятельного человека, который обязательно должен обладать чувством юмора. При этом для Льва важно, чтобы его партнер был круче него, но при этом выражал свое восхищение его нескромной персоной. Только с таким человеком Львы могут создать крепкую семью.

Близнецы

Они очень ценят свое время, поэтому не растрачиваются на однодневные связи. Для них важно, чтобы партнер умел решать проблемы, брал на себя ответственность и четко шел к их общим целям. В противном случае Близнецы покинут его раз и навсегда. Из-за такой черты их характера они долго могут быть одни. Обычно они встречают любовь всей своей жизни в более зрелом возрасте.

У Весов завышено либидо, поэтому логично, что их партнер должен быть очень сексуальным и готовым к экспериментам. Кроме того, они обращают внимание на внешность и характер человека. Им нужен всем известный симбиоз - хозяйка на кухне, любовница в постели и друг по жизни. Также для них важно, чтобы любимый человек не зацикливался на домашних делах, а всячески развивался и строил свою карьеру.

Напомним, ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет на любовном поприще в 2022 году.

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Автор: Диана Могилевич