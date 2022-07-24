В список счастливчиков попали Тельцы, Девы и Скорпионы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых посчастливится поправить свое финансовое положение на следующей неделе – с 25-го до 31 июля.

В список счастливчиков попали Тельцы, Девы и Скорпионы.

Телец

Тельцы в указанный период получат возможность значительно укрепить свои позиции на работе и даже найти новые источники дохода. Главным приоритетом должно стать разумное распределение ресурсов и четкий расчет. Лучше не пытаться прыгнуть выше своей головы и рисковать вложиться в сомнительные проекты. Также звезды советуют не особо распространяться о своих планах.

Дева

Девы продолжат фонтанировать энергией, а потому обязательно преуспеют на работе. Проблем с деньгами быть не должно. Мало того, у особо удачливых финансовый поток должен увеличиться в разы. На этой неделе у Дев будет получаться без особых усилий. Так что, единственный совет. который дают звезды – пользоваться случаем.

Скорпион

Скорпионы смогут реализовать давние планы и даже исполнить несколько своих сокровенных желаний. Важно будет проанализировать, почему в предыдущие периоды дела с деньгами заходили в тупик. Астрологи прогнозируют некое озарение, которое поможет в будущем избегать подобных ситуаций.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых изменят жизнь в лучшую сторону уже очень скоро.

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