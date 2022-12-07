Астролог Валентина Виттрок перечислила знаки, которым улыбнется удача. Также у них будет порядок и гармония во всех начинания.

Астролог Валентина Виттрок рассказала о знаках Зодиака, у которых в декабре будет гармония во всех делах. Подробнее читайте в материале.

Овен

Ретроградный Марс в Близнецах возвращает Овнов к делам с документами, обширными контактами и делами родни. Меркурий даёт возможность проявить красноречие в профессиональной деятельности.

До 22 декабря у них могут быть радостные встречи с далекими родственниками, продвижения по карьерной лестнице и новые финансовые возможности.

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Лев

Для Львов декабрь - время для творчества и любви. Несмотря на то, что будет много рутинных задач, представители этого знака Зодиака найдут время на себя.

Астролог добавила, что переход Юпитера в овен с 21 декабря может воплотить мечты о путешествиях.

Стрелец

Весь декабрь для Стрельцов будет приятным и радостным. Они будут находиться в центре внимания. Переход Меркурия и Венеры в козерог предлагают заняться многообещающими финансовыми вопросами, а с 22 числа можно даже рассчитывать на подарки.

Также Стрельцам звезды пророчат много общения с друзьями и родственниками, что положительно отразится на их психоэмоциональном состоянии.

Напомним, три знака Зодиака ждут неприятности в течение декабря.

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