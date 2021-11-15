Даже после расставания они не оставят вас в покое.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются наихудшими бывшими партнерами. Они могут доставать вас звонками и сообщениями, поджидать где-то возле дома и даже повсюду преследовать.

Скорпион

Скорпионы после расставания всячески стараются стать жертвой. Они могут придумывать разные душераздирающие истории, шантажировать вас самоубийством и, конечно, они еще длительное время будут давить на жалость. Мало того, что таким поведением они могут изводить вас, так еще и под раздачу попадут их близкие люди, которые ни в чем не виноваты.

Водолей

Водолеи после расставания становятся какими-то маньяками. Они будут преследовать вас везде, доставать звонками, следить за вами в социальных сетях. Иногда их поведение может серьезно напугать, ведь они не знают границ. Поэтому расставаться с ними лучше тогда, когда хотят именно они. А идеальный вариант - это вообще не вступать с ними в отношения, если вы не уверены в своих чувствах.

Рыбы также всячески будут о себе напоминать даже после расставания. Случайные встречи, звонки и сообщения - это все в их стиле. А также они будут пытаться вызвать у вас ревность, чтобы убедиться в том, что вы к ним еще не остыли.

Напомним, каким знакам Зодиака лучше остаться дома на Новый год.

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Автор: Диана Могилевич