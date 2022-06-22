Их в ЗАГС не затащишь даже под дулом пистолета.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не готовы прощаться со своей свободой. Они сделают все, чтобы избежать ответственности, семьи, брака и детей.

Телец

Тельцы привыкли жить сами по себе потому, что чаще всего у них не складываются отношения с противоположным полом. Они упрямые, жесткие и порой даже агрессивные. Вряд ли кто-то захочет выслушивать их постоянные истерики и претензии. Поэтому Тельцы привыкли думать, что в одиночестве им будет намного легче и проще. Собственно по этой причине они и не гонятся за отношениями.

Овен

Для Овнов семья и брак - это ужас, которого они боятся больше всего на свете. Этот знак Зодиака просто обожает свою свободу и не готов с ней прощаться. Им намного больше импонируют прогулки с друзьями, экстрим, отдых на море и прочие холостяцкие забавы, а вот обязанности и быт - это совсем не то, о чем они всю жизнь мечтали.

Водолей

Водолеи никогда не лезут в душу другого человека. К себе требуют такого же отношения. Но логично, что в браке так не бывает. Люди должны общаться, находить общий язык и делить свою жизнь с партнером. Все это пугает Водолеев, поэтому они предпочитают держаться в сторонке от потенциальных партнеров.

Напомним, два знака Зодиака в июле могут лишиться всего.

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