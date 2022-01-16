В этих знаках Зодиака слишком много запала.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые невероятно страстные в отношениях со своим партнером. Некоторых это может пугать, а с кем-то у них может получиться сумасшедший симбиоз.

Лев

Астрологи на первое место поставили Львов, которые при каждом удобном случае готовы доказать свое превосходство. В первую очередь они думают о своем партнере, и только потом - о себе. В любви они отдаются на сто процентом, того же требуя взамен. Если партнер не дотягивает до их уровня, то Львы даже не станут тратить на него свою энергию. В целом, с представителями этого зодиакального созвездия любые отношения можно сравнить с ходьбой по лезвию ножа - много ярких будоражащих эмоций и страсть вам обеспечена.

Серебро в этом рейтинге получают страстные и огненные Стрельцы, которые точно не заставят вас скучать. В сексе они ведут себя раскованно и точно знают, чего хотят. Они не бояться своих желаний и всегда готовы попробовать что-то новенькое. Если вам по душе ролевые игры, разные эксперименты и вы не против секс-игрушек, тогда со Стрельцами вам будет комфортно на миллион процентов.

Близнецы

Представители этого зодиакального созвездия готовы устроить настоящий спектакль перед своим партнером. Вы можете почувствовать себя героем какого-то фильма. Более того, они любят смотреть фильмы для взрослых и внедрять увиденное в свою сексуальную жизнь.

Напомним, ранее астролог назвала угрозы будущей недели.

Вас также могут заинтересовать новости: