В конце следующей недели грозят скандалы, предупредила эксперт.

Будущая неделя – 17-23 января, ожидается достаточно напряженная, поскольку, в частности, будет полнолуние. На протяжении недели не стоит начинать что-то важное, оформлять документы, проходить медицинские обследования.

Если запланировано начало какого-то дела, лучше выбрать для этого 19 и 21 января, поделилась гороскопом на неделю с УНИАН астролог Юлия Погорельченко.

Собеседница предупредила, что во вторник эмоциональный фон может зашкаливать, а в субботу возможны скандалы.

Гороскоп на неделю для всех от астролога – прогноз на каждый день недели

Понедельник – хороший день, чтобы решить все семейные вопросы, связанные с домом и недвижимостью. Возможно, придется заняться делами старших родственников, уделить им внимание и выслушать.

Во вторник будет полнолуние в Раке, поэтому эмоциональный фон может зашкаливать, возрастет количество обид и претензий, скандалов, эмоциональных всплесков, истерик. Дети могут особенно сильно реагировать на этот период. В январский период будут происходить важные изменения в финансовом секторе.

Среда будет сохранять нервозность вторника. У кого-то завышенное самомнение может привести к неприятным последствиям. Эмоции навряд ли воспримутся адекватно, велика вероятность столкнуться с недопониманием.

Четверг не очень эффективен для серьезных дел, но подойдет для планомерной деятельности, связанной с семьей, украшением пространства, организацией праздников, презентаций, рекламных акций.

Читайте такжеУ трех знаков Зодиака на первом месте семья – астрологПятницу можно посвятить решению финансовых вопросов, уборке, распределению документов, наведению порядка в делах. Интересное общение, необычные события и люди будут встречаться в этот день.

Хороший день для девичника, но лучше всего пятницу провести с пользой для тела и здоровья.

Утро субботы может быть несколько нервозным, ожидания не оправдаются, нестабильность ситуации выбьет из колеи. Важные выводы из всего этого удастся получить только к вечеру. Ложитесь пораньше спать, чтобы избежать скандалов

Воскресенье – хороший день для примирения, общения с детьми, налаживания нужных контактов. Прислушивайтесь к информации, которая поступает. В этот день и в ближайшие к нему дни могут поступать интересные идеи и предложения.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2022 год. По прогнозу экспертов, трем знакам Зодиака – Козерог, Дева и Рыбы, в текущем году "светит" колоссальный денежный успех.

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