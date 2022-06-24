Таких знаков Зодиака только трое.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые в любой момент могут устроить истерику. Они хотят получать все и сразу, а если что-то идет не по плану, то беды не избежать.

Лев

Первое место в этом рейтинге занимают Львицы. Эти женщины привыкли получать все что хотят. Не дай бог, им в чем-то отказать, они сразу же вспыхнут и начнут вести себя агрессивно. А гнева этих дам стоит опасаться, ведь они очень непредсказуемые, и никогда не знаешь, что у них в голове. Более того, они постоянно будут донимать вас своими капризами.

Дева

С одной стороны Девы - это очень толерантные и дружелюбные женщины, а с другой - во всем видят минусы. Девы привыкли к тому, чтобы все вокруг было идеально. А если что-то не соответствует их представлению об идеальности, то они будут всячески это критиковать. Порой такое их недовольство может раздражать окружающих. Но Дева будет упорно продолжать это делать, пока все не будет так, как она хочет.

Близнецы

Женщины-Близнецы очень любят мужское внимание. Порой их гонка за мужчинами заканчивается серьезными проблемами. Например, они могут столкнуть вас лбами, чтобы вы доказали, кто из вас ей больше подходит и кто из вас может занять трон рядом с ней. Эти дамы любят интриги и все, что с этим связано.

Напомним, только один знак Зодиака этим летом получит все о чем мечтает.

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