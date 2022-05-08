Они любят манипулировать теми, кто их окружает.

Астрологи назвали топ знаков Зодиака, представительницы которых характеризуются особой хитростью и умением добиваться своего любыми путями. При общении с такими следует быть предельно осторожными и внимательными.

Овен

Представительницы данного знака привыкли действовать решительно и прямо. Если они поставили себе цель, то будут добиваться ее всеми возможными методами, прибегая даже к хитрости и всевозможным уловкам.

Стрелец

Стрельцы чаще всего открыты, их эмоции всегда на лице, поэтому коварство и ложь - это не про них.

Вот только изредка они могут хитрить, чтобы добиться желаемого. Чаще всего это хитрость без злого умысла, однако стоит помнить, что уроженцы данного знака предрасположены к тому, чтобы что-то недоговаривать.

Лев

Львицы слишком благородны для того, чтобы плести интриги или вынашивать коварные планы. Единственное, чем они не брезгуют, так это открытыми манипуляциями, особенно в общении с противоположным полом.

Близнецы

Близнецы – двойственный знак, поэтому не удивительно, что одним из качеств является двуличие. Однако двуличны представители этого знака не со всеми - здесь все ситуативно. Из-за их переменчивости в настроении и характере, они довольно часто конфликтуют с окружающими, а чтобы наладить контакт, могут прибегать к хитростям и манипуляциям различного рода.

Напомним, таролог назвала города, которые могут бомбить оккупанты в ближайшее время.

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