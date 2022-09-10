От них можно ожидать что угодно.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут гулять на стороне. Таких существует три. Больше всего, по мнению экспертов, к изменам склонны Водолеи, Раки и Стрельцы.

Водолей

Этот человек влюблен в свою вторую половинку до беспамятства, но в то же время он не закрывает себя к общению с другими. Случайное знакомство на работе или в парке во время прогулки может заставить его переключиться с одного объекта обожания на другой. И в таком случае он позволяет себе немного интриг на стороне.

Рак

Раки - семейные люди. Но гулять они могут для того, чтобы якобы сохранить семью. Да, такое у них оправдание: семейная жизнь стала скучной, ее нужно чем-то разнообразить.

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К слову, эти люди очень быстро и легко поддаются соблазну. В основном Раки предпочитают не только красивых, но и умных женщин. А таким очень просто заманить в свои сети даже женатого.

Стрелец

Пылкий характер и темперамент этого знака Зодиака говорит о том, что их постоянно бросает от одного варианта к другому. Где-то в глубине души человеку хочется уюта и домашнего тепла, но его нестабильность становится причиной интрижек на стороне. К слову, даже сильная привязанность к кому-то совершенно не препятствует тому, чтобы Стрелец гулял.

Напомним, астрологи назвали три самых агрессивных знака Зодиака.

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