Удача будет сопутствовать им на каждом шагу.

Астрологи составили список главных счастливчиков сентября 2022 года. "Небесные светила" уверяют, что теперь и на их улице будет праздник.

Телец

Залог счастливого месяца для Тельцов - это хорошее настроение. Если каждый день вы будете просыпаться с позитивными мыслями и идти навстречу своим мечтам, то у вас все получится. Более того, фортуна будет на вашей стороне, а это значит, что в сентябре вы смело можете рисковать. В конце месяца обязательно выпейте бокал шампанского за свои успехи.

Весы

Первый месяц осени подарит Весам умиротворение, а это значит, что вы сможете избавиться ото всех страхов, переживаний, мучений, сомнений. Наконец вы определитесь с тем, что вам действительно нужно и начнете жить на полную катушку. Сентябрь будет очень удачным и для любовных дел, поэтому просто наслаждайтесь жизнью.

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Рыбы

Рыбам повезет во всех фронтах - и дома, и на работе, и в личной жизни, и в общении с людьми. Вы можете обзавестись новыми знакомствами, которые в будущем сыграют вам на руку. Звезды помогут вам найти правильное решение в любом вопросе, полагайтесь на свою интуицию.

Напомним, всего два знака Зодиака не могут забыть своих бывших.

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