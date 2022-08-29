Они могут часами рассказывать о своих бывших партнерах.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые не могут забыть своих бывших партнеров. Они постоянно о них вспоминают и донимают этими рассказами своих друзей.

Рыбы

Чувствительные Рыбы никогда не забудут людей, которые вызывали у них сильные эмоции. Они постоянно будут думать о них, желать встречи и даже подстраивать их. Этот знак Зодиака бережет в своей памяти все самые лучшие воспоминания и не только. Будьте осторожны с ними, потому что плохое они тоже помнят. И даже могут отомстить в тот момент, когда вы этого совсем не ждете.

Лев

Спросите у Льва обо всех их бывших, как они тут же перечислят вам их имена и расскажут обо всем наболевшем. Львы часами могут с друзьями обсуждать своих бывших, перемывать им кости. Но астрологи отмечают, что чаще всего Львы рассказывают об эксах слишком эмоционально, поэтому не удивляйтесь, если они начнут кричать. Хотя и сами Львы - такие бывшие, которых невозможно забыть.

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Напомним, три знака Зодиака не любят детей.

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