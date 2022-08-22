Эти люди иногда перегибают со своей гиперопекой и буквально не дают детям свободно дышать. Даже если те уже взрослые.

Астрологи рассказали, какие родители считаются худшими по знаку Зодиака и в чем проявляются их плохие черты.

Рак

Раки привыкли все контролировать. Они не стремятся к статусу многодетной матери или отца - вполне спокойно заводят одного ребенка и окружают его заботой и вниманием. Вот только ребенок потом от этого может страдать. Раки совершенно не понимают, что есть какой-то предел и личные границы, которые нельзя нарушать. Именно поэтому они могут вмешиваться в личную жизнь своих наследников, что влечет за собой ссоры.

Мамам и отцам-Ракам нужно понять, что чем старше становится ребенок, тем больше свободы ему нужно давать. Он обязательно оценит это.

Весы

Второй знак Зодиака, который обладает худшими родительскими качествами - это октябрьские Весы. Они - полная противоположность Рака. Только на публику Весы могут изображать роль идеального родителя. В реальности же они довольно часто относятся к своим детям равнодушно, а некоторые - грубо.

Весам важно научиться слушать и слышать своих детей, принимать их такими, какие они есть. И ни в коем случае не поднимать на тех руку.

Напомним, астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут конфликты и травмы из-за Меркурия в Весах 26 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: