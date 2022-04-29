Прекрасные чувства настигнут в ближайшее время Козерогов, Близнецов, Раков и Львов.

Астрологи сделали прогноз на лето 2022 года и назвали четыре знака Зодиака, чьи представители встретят свою любовь. Кто попал в этот список - читайте далее в материале УНИАН.

Козерог

Летом у Козерогов начнется период спокойствия и умиротворения после длительных стрессов и жизни в непонимании. Самым приятным в предстоящей теплой поре будет то, что рожденные под этим знаком встретят свою любовь. Влиять на то, чтобы у Козерогов наладилась личная жизнь, будет положение Венеры. Планеты говорят, что у некоторых может быть встреча с иностранцем. В связи с этим у многих могут быть отношения на расстоянии.

Близнецы

Звезды говорят, что настоящий всплеск любовных эмоций будет у представителей данного знака Зодиака в конце июня. Если Близнецы отказались верить в любовь с первого взгляда, то неожиданная встреча буквально убедит их в обратном. Однако специалисты советуют не торопиться и получше узнать своего нового партнера, чтобы окончательно понять, стоит ли заводить серьезные отношения.

Рак

Положение планет говорит о том, что наиболее большая вероятность встретить свою любовь для представителей данного знака Зодиака будет в период с 18 июля по 11 августа. Тогда Венера будет находиться в вашем знаке. Начнется все с легкого общения и флирта. Однако если Раки спрячут свою застенчивость и проявят инициативность, они могут получить крепкие отношения и настоящую любовь.

Лев

Царственные Львы летом этого года могут встретить вторую половинку. Звезды говорят, что предстоящий сезон будет наполнен новыми знакомствами, однако одно из них будет особенным. Не стоит ждать и надеется, что человек сам придет. Однако не перепутайте своего надежного спутника с легким флиртом.

Напомним, Солнечное затмение 30 апреля испортит жизнь двум знакам Зодиака.

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