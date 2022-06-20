Астрологи перечислили знаки Зодиака, которым чаще всего везет по жизни. Речь идет как о каких-то жизненных ситуациях, так и о работе, карьере и даже банальной игре в лотерею. О таких говорят: "Они выиграли эту жизнь".
Овен
Овен - один из самых везучих знаков Зодиака. Его стихия - огонь. Огонь, который на своем пути сжигает все преграды, сомнения и неприятности.
Близнецы
Представители данного знака Зодиака точно замечали, что у них в жизни происходят обстоятельства, спасающие их от крупных проблем. Это не просто случайность, а моменты, на которые влияют звезды и планеты.
Лев
Львы - любители поставить все на кон. К сожалению, риски не всегда оправдываются, однако судьба к ним очень благосклонна.
Особенно благоприятный период у Львов будет этим летом - можно смело подписывать важные документы, договора, оформлять сделки.
Дева
Астрологи назвали этот знак одним из самых везучих. У Девы очень хорошая интуиция, которая помогает избежать серьезных проблем.
Стрелец
Еще один огненный знак, который полностью себя оправдывает. У них в руках вечно все "горит", их стакан всегда наполовину полн. Эти моменты помогают справляться с неприятностями в жизни.
Напомним, названы 5 самых красивых людей по знаку Зодиака.