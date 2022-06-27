Этим людям не стоит планировать на следующий месяц серьезные поездки или ответственные сделки.

У судьбы есть любимчики и неудачники. Астрологи утверждают, что есть минимум четыре знака Зодиака, которым второй месяц лета не будет помогать в свершении их дел. Наоборот - этих людей ждут неудачи в различных начинаниях. Кто они и о чем их предупреждают звезды - читайте в материале УНИАН.

Козерог

Трудолюбивый и настойчивый Козерог после длительных попыток наладить свою жизнь решится на кардинальные перемены. Однако эти перемены могут принести еще больше неприятностей. Звезды советуют быть осторожными при принятии решений, и прислушиваться к своей интуиции. Особенно в тех случаях, когда вы сомневаетесь в правильности принятого решения.

Рыбы

У уроженцев этого знака Зодиака есть все шансы столкнуться с финансовыми неприятностями. Дальняя дорога, переезд, неожиданные траты, могут даже возникнуть проблемы со здоровьем.

Это все невероятно дестабилизирует Рыб и их самочувствие.

Дева

В июле у Дев все будет хорошо в плане работы, но вот в личной жизни одни несчастья. Девам-одиночкам не стоит расценивать предстоящий летний месяц как возможность найти своего партнера, а тем, кто уже состоит в отношениях, стоит всерьез о них переживать.

Лев

У Львов появились недоброжелатели, которые радуются их неудачам. В июле могут быть ссоры с близкими, импульсивные решения и необдуманные поступки. Астрологи утверждают - ничем хорошим это не закончится, поэтому важно сохранять трезвый рассудок в любой ситуации.

Напомним, астролог Виттрок назвала временные рамки повышенной опасности в Украине.

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