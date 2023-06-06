Брать в руки с земли или травы можно далеко не все вещи.

Мало кто из людей не сталкивался с ситуацией, когда в процессе прогулки случайно в земле обнаруживаются занятные предметы. Это могут быть обычные вещи - фотографии или ключи, а также всякие необычные штуковины. УНИАН выяснил, можно ли поднимать деньги с земли и какие предметы попали под запрет.

Что нельзя поднимать с земли категорически - полный перечень

Бывает так, что ваша находка - результат рассеянности другого человека. Он просто в спешке выронил нужную вещь из кармана или сумки, не заметив это. Но иногда предмет, лежащий на асфальте или в траве - вещь, заговоренная на порчу. Маги и колдуны таким образом "снимают" ее с человека, переводя на предмет. И тот, кто его берет в руки, эту порчу забирает себе.

Для того чтобы уберечь свое здоровье и счастье, не поднимайте:

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ключи - открывают портал с негативной энергетикой и пускают ее в вашу жизнь;

- открывают портал с негативной энергетикой и пускают ее в вашу жизнь; деньги - обрезают для вас пути к финансовому благополучию;

- обрезают для вас пути к финансовому благополучию; религиозную атрибутику - навлекают на вас беды и болезни, потому что предмет охраняет только своего хозяина, а для другого работает в обратную сторону;

- навлекают на вас беды и болезни, потому что предмет охраняет только своего хозяина, а для другого работает в обратную сторону; зеркала - отражают все плохое, что есть в вашей жизни, и приумножают его;

- отражают все плохое, что есть в вашей жизни, и приумножают его; фотографии - переносят на вас негатив, который предназначается человеку на фото.

Также эзотерики не рекомендуют поднимать любые пустые предметы - коробки, кувшины, чашки. Если вы ослушаетесь совета, ваша жизнь будет такой же пустой, неинтересной и скучной.

Почему нельзя поднимать мелочь на улице - реальная причина

Кроме запрета на касание к купюрам, многие колдуны не советуют брать в руки и монетки. Во-первых, мелкие деньги символизируют мелкие неприятности, слезы и ссоры. Поднимая их, вы привлекаете к себе ситуации, которые приводят к такого рода последствиям. Во-вторых, очень часто мелочь заговаривают, снимая порчу, а потом разбрасывают на улице. Именно поэтому брать в руки монетки не стоит, иначе можно стать жертвой черной магии.

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