В некоторых случаях это разрешено, но подбирать купюры или монеты тоже нужно правильно.

Пожалуй, каждый из нас когда-то находил деньги на улице. Разумеется, первой мыслью будет поднять их и оставить себе. Но такая находка может нести как положительную, так и отрицательную энергию. УНИАН разбирался, можно ли подбирать деньги на улице.

Можно ли поднимать деньги с земли на улице

Наверное, многие с детства слышали, что купюры и монеты на улице поднимать нельзя. Наши бабушки и мамы часто объясняли это тем, что они могли быть не просто случайно потерянными, а и "заряженными" на беду или несчастье.

Причин, почему нельзя подбирать деньги на улице немало. Давние суеверия гласят, что купюры и монеты могли быть "заряжены" на привлечение бед, болезней или даже порчи. Иногда их могли использовать для ритуалов, связанных с передачей недуга или финансовых проблем тому, кто их подберет.

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Можно ли поднимать деньги с земли - на что обратить внимание

Говоря о том, можно ли подбирать деньги с земли, важно упомянуть, в каких случаях это категорически запрещено. Во-первых, никогда не поднимайте их, если нашли на перекрестке. Там их часто оставляют в рамках ритуалов, чтобы передать беды и болезни другому человеку.

Также не рекомендуется подбирать крупные купюры. Чем больше номинал, тем выше вероятность того, что они несут негатив.

Но есть еще несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

Целостность купюры. Если она повреждена, странно подрезана или - еще хуже - имеет следы горения, лучше обойти такую находку стороной. Она может быть "заряжена" на бедность или финансовые трудности.

Если она повреждена, странно подрезана или - еще хуже - имеет следы горения, лучше обойти такую находку стороной. Она может быть "заряжена" на бедность или финансовые трудности. Надписи . Если на купюрах есть непонятные надписи, незнакомые вам символы, имена, поднимать их не стоит. Такие признаки могут быть свидетельством использования денег в магических ритуалах.

Однако, как утверждают эзотерики, некоторые деньги все можно подбирать. Бывает, что они попадаются на вашем пути далеко не случайно - это может быть поддержка от Вселенной. Есть масса случаев, когда деньги оказывались под ногами людей, которые отчаянно в них нуждались именно в тот конкретный момент. Но забирать их нужно правильно.

Защищаем себя от беды - что нужно говорить, когда нашел деньги

Если вы решили подобрать купюру или монету, есть несколько фраз, которые вы можете сказать, чтобы защитить себя от негативной энергии. К примеру, проговорите "Беру деньги, а беду оставляю" или "Пусть мне на пользу, а другим на радость".

Также можете окурить находку свечкой. Для этого пронесите купюру над пламенем и скажите: "Огонь, очисти эту денежку от всего плохого, пусть она мне только благо приносит".

Помимо этого, нужно знать, что делать с найденными деньгами на улице, чтобы не попасть в беду. Приметы советуют не хранить их долго. Лучше потратьте их побыстрее, но на что-то полезное. К примеру, отдайте на благотворительность.

Если на купюре нет никаких признаков горения или надписей, можете оставить ее как талисман. Она будет привлекать в вашу жизнь финансы.

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