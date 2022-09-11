Ретроградный Меркурий окажет влияние всего на несколько знаков Зодиака.

Астролог Лилия Викулова рассказала, что в период с 11 сентября по 3 октября Меркурий будет "ретроградить". Такое положение планеты повлияет на несколько знаков Зодиака.

Будьте более внимательны к поступающей информации. Особенно первую неделю попятного движения. Обещанное в этот период, скорее всего, не будет выполнено по разным причинам, либо будет отложено, переделано. Нежелательно приступать к оформлению документов. Чаще обычного допускаются ошибки в словах, цифрах, платежах.

"Мышление перестраивается на внутренний мир. Идет пересмотр расчета, выгод, логических цепочек и корректировка планов. Часто слова не надежны в такое время. Мошенники активизируются", - написала Викулова в своем Telegram-канале.

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Что можно делать в ретроградный Меркурий

Проводить ревизию документов, поднимать архивы, возвращаться к старым, отложенным делам, книгам, дневникам.

Провести психологическую технику "перепросмотр" - когда мы вспоминаем прошлое и меняем его в свою пользу. Мысленно возвращаемся в ситуацию прошлого, которая была для нас болезненна и силой воображения "переписываем" сценарий на выигрышный и приятный для себя. Хорошо поработать с психологом или обратиться к психотерапевту.

Сильнее обычного работают техники гипноза и самогипноза, внушений и изменений мышления на более позитивные.

На какие знаки Зодиака повлияет ретроградный Меркурий

По словам астролога, если ваш Асцендент в Рыбах или Стрельце – вам не стоит полагаться на партнера, не заключать сделки в этот период. Другие люди не надежны для вас в период ретроградного Меркурия, могут подводить, обманывать, быть слабыми и сомневаться.

Если ваш Асцендент в Тельце или во Льве – будьте более осмотрительны с деньгами. Не открывайте новых счетов, не делайте важных, дорогостоящих покупок, заказов. Не одалживайте и не попадитесь в лапы мошенников.

Если ваш Асцендент в Овне, Скорпионе, Водолее или в Козероге – не проводите операции (кроме срочных), медицинских процедур, прививок в этот период, инъекций у косметолога.

Раки и Весы, не сомневайтесь в себе! Действуйте смело и открыто.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые осень скоро встретят удачу.

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