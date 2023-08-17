У них всегда какие-то проблемы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, мечты которых никогда не сбываются. И в этом виноваты они сами, а не Вселенная. Почему так - читайте далее.

Рыбы

Рыбы живут в вымышленном мире и не совсем осознают серьезность происходящего. В их жизни все прекрасно, поэтому они считают, что напрягаться вообще не стоит. Однако Вселенная убеждена, что без труда не поймать рыбку из пруда.

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Рыбы много мечтают, однако делать что-то для реализации своих желаний они не хотят, так как расчитывают на то, что на них все с небес свалится. Астрологи призывают их взяться за голову и подумать о будущем, чтобы не остаться у разбитого корыта на многие годы.

Стрелец

Мечтам Стрельцов также не суждено сбыться. Проблема в том, что это очень импульсивный и амбициозный знак Зодиака, однако они сами себя ограничивают, тем самым блокируя поток удачи в своей жизни.

Астрологи говорят, что им нельзя принимать молниеносные решения, хвататься за все подряд, сомневаться. В противном случае они могут сильно прогореть, что навсегда испортит их жизнь. Разберитесь в себе, полюбите себя и поймите, что именно вам нужно.

Напомним, только для трех знаков Зодиака конец августа пройдет под счастливой звездой.

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