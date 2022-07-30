Кого ждет роман, а кого - семейные разборки - читайте в материале.

Август принесет многим знакам Зодиака перемены в личной жизни. Что звезды и планеты уготовили для вас - читайте в материале УНИАН.

Овен

К сожалению, в последнее время интерес к вашему партнеру пропал. Август принесет такие события, которые "освежат" ваши чувства и снова напомнят о том, что вы любите и любимы.

Телец

Тельцам следует уделять больше времени своим партнерам, или могут быть ссоры на этой почве.

Близнецы

У вас появится возможность проводить больше времени со своей второй половинкой. В конце августа может быть кризис в общении и серьезная ссора, но она быстро пройдет и придаст вашим отношениям "огонька" в хорошем смысле.

Рак

Для Раков звезды прогнозируют тяжелый период принятия решения. Важно подумать и понять, стоит ли дальше продолжать состоять в отношениях, которые не приносят вам удовольствия.

Лев

Вас ждет стабильность. Как тех, у кого нет отношений, так и тех, у кого есть партнер.

Дева

В отличие от Львов, у Дев будут бурлить эмоции в буквальном смысле. Их может ожидать курортный роман или интрижка на работе.

Весы

В этом месяце впервые за долгое время у вас появится время на то, чтобы заниматься своими отношениями. Возможно, вы решите поехать куда-то со своей второй половинкой или поедете самостоятельно, но с кем-то познакомитесь в путешествии.

Скорпион

А вот уроженцам этого знака Зодиака астрологи не советуют начинать отношения в этом месяце. Лучше сконцентрироваться на себе и на своих профессиональных целях.

Стрелец

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не принимайте поспешных решений. К слову, ваш партнер о вас позаботится, поэтому романтика будет обеспечена.

Козерог

Отношения Козерогов выйдут на новый уровень. Для людей, которые давно тепло общались, наконец будет понятен статус их отношений. Кому-то сделают предложение, а кто-то и вовсе узнает о пополнении.

Водолей

На протяжении всего месяца отношения с партнером будут напряженными. Очевидно, появится кто-то третий, кто будет мешать.

Рыбы

Больше доверяйте своему партнеру. Недоверие и постоянные выяснения отношений не приведут ни к чему хорошему. Подобные ситуации нередко становятся причиной расставания.

Напомним, названы главные трудоголики по знаку Зодиака, которым нужно больше отдыхать.

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