Когда белить деревья осенью и как приготовить побелку - читайте на УНИАН.

Осенью в садах и на дачах многие украинцы приступают к побелке деревьев. Осенняя побелка часто объясняется необходимостью защиты дерева от морозов или зимующих вредителей, но чаще всего это делают лишь из-за привычки. Нужна ли деревьям побелка и как приготовить правильный раствор для процедуры - читайте на УНИАН.

Ранее мы также писали, чем обработать сад осенью, чтобы болезни и вредители были ему не страшны.

Зачем белить деревья осенью

У осенней побелки есть и сторонники, и противники. Садоводы, которые не белят деревья, утверждают, что польза побелки деревьев не доказана и такая практика не популярна в других странах мира, где деревья даже без побелки прекрасно растут.

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Сторонники осенней побелки считают, что у этой процедуры много преимуществ. По их словам, белить деревья осенью нужно для:

защиты дерева от зимних морозов и образования наледи на стволе;

борьбы с вредными насекомыми, которые зимуют в коре;

отпугивания грызунов и зайцев от покрашенных стволов;

более позднего "пробуждения" дерева весной;

защиты коры от характерных для осени перепадов температур.

Белить деревья или нет - каждый садовод выбирает сам. Если вы решили побелить деревья, то начинайте с этой осени.

Когда нужно белить деревья осенью - сроки процедуры

Большинство садоводов начинают белить деревья в конце октября или в начале сентября, перед самыми заморозками. Но если осень выдалась холодной и температура воздуха часто опускается ниже +10 градусов, то можно приступить к процедуры уже в начале октября.

Не затягивайте с побелкой. При температуре воздуха +3 градуса и ниже белить деревья уже нельзя.

Как белить деревья осенью - рецепты побелки

Самый популярный материал для побелки деревьев - раствор извести. Это весьма эффективный и недорогой материал, который легко подготовить. Но у такого раствора есть большой минус - он недолговечный и легко смывается после осадков.

Готовят известковый раствор для побелки так: 1,5 кг гашеной извести смешивают с половиной ведра воды. Затем добавляют 250 г медного купороса и 50 г казеинового клея или мучного клейстера. Раствор тщательно смешивают и настаивают некоторое время.

Ещё один хороший материал для побелки - водоэмульсионная краска. Она очень долговечная и не вредит дереву, устойчива к прямым лучам солнца и пропускает воздух. Добавлять в краску ничего не нужно - просто нанесите её на ствол тонким слоем.

Садовая водно-дисперсионная краска - отличный материал для побелки. Купить её можно в агромагазине. В состав краски входят полезные для растения добавки. Она защищает ствол от заморозков и вредного УФ-излучения, а также держится на деревьях около 2 лет. Единственный существенный минус материала - дороговизна.

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