Календарь стрижек назовет самые удачные дни ноября для обновления прически.

Луна оказывает большое влияние на все живые организмы. Здоровье и свойства наших волос также зависят от спутника. Наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 поможет выбрать хорошие дни для новой прически, а также предупредит об опасных датах.

Когда лучше стричь волосы и краситься в ноябре

Состояние шевелюры зависит от фазы Луны. Обратившись к лунному календарю, можно распланировать процедуры с волосами.

Новолуние - 1 ноября.

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Растущая Луна - со 2 по 14 ноября.

Полнолуние - 15 ноября.

Убывающая Луна - с 16 по 30 ноября.

Период растущей Луны в эзотерике считается удачным для изменений. Можно красить волосы, делать необычные и экспериментальные прически, исправлять неудачи. Стрижка в этот период ускорит рост волос.

Убывающая Луна - период стабильности. Можно завивать и выпрямлять локоны, если хотите сохранить их такими надолго. Окрашивание будет стойким, а после подстригания рост волос замедлится.

Полнолуние подходит для любых процедур с волосами. А в новолуние лунный календарь стрижек советует вносить лишь минальные измнения.

Когда можно стричь волосы в ноябре 2024 года

Лучшие дни для стрижки в ноябре это 1, 4, 11, 17, 18, 28-30 число. А самая благоприятная дата, когда стричь волосы, - 6 ноября. Луна войдет в знак Зодиака, который очень положительно влияет на здоровье шевелюры.

Неудачные дни для стрижки - 2, 6-8, 12, 14, 21-23, 25 ноября. Укорачивание волос в эти даты приведет к выпадению, сечению кончиков, общей слабости шевелюры.

Лучшие дни для окрашивания - 2, 3, 6, 7, 14-16, 23-28 ноября. Новый цвет будет насыщенным и равномерным. В период до 14 ноября можно проводить экспериментальное окрашивание - оттенок быстро смоется. А во второй половине месяца можно краситься для долговечного результата или маскировки седины.

Неудачные дни для окрашивания - 8, 10-13, 29 ноября. Если покрасить шевелюру в эти даты, то новый цвет разочарует. Не стоит осветлять волосы, экспериментировать со сложными техниками окрашивания.

Лучшие дни для завивки - 2, 5-7, 11-12, 21-24 ноября. Календарь стрижек рекомендует эти даты для любых сложных причесок. Можно заплетать дреды. Химическая завивка навредит меньше, чем обычно.

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