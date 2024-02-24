Лунный календарь стрижек поможет запланировать стрижку, завивку и окрашивание волос в марте.

Луна влияет на всё живое на Земле, в том числе и на здоровье и состояние волос. По фазе лунного цикла можно определить, для каких процедур с волосами подходит конкретный день. К примеру, в убывающую луну рекомендуется делать завивки и выпрямления, поскольку волосы хорошо сохраняют форму. А в период растущей луны шевелюра становится непослушной и растет быстрее после укорачивания.

Мы составили лунный календарь стрижек на март 2024 года с учетом дней недели и знаков Зодиака, в которых будет пребывать луна. Этот список подскажет, в какие дни можно сходить к парикмахеру, а когда лучше не делать стрижку и окрашивание.

Когда нельзя стричь волосы в марте

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни марта:

Видео дня

3 марта - в этот день Луна войдет в знак Стрельца, который негативно влияет на волосы. Шевелюра станет непослушной, а любые укладки и завивки продержатся недолго. Окрашивание также не оправдает ожиданий - новый цвет продержится недолго.

- в этот день Луна войдет в знак Стрельца, который негативно влияет на волосы. Шевелюра станет непослушной, а любые укладки и завивки продержатся недолго. Окрашивание также не оправдает ожиданий - новый цвет продержится недолго. 8 марта - в эту дату наступит 28-ой лунный день, который считается неблагоприятным для стрижки. Укорачивание волос отнимет энергию и ухудшит состояние кончиков.

- в эту дату наступит 28-ой лунный день, который считается неблагоприятным для стрижки. Укорачивание волос отнимет энергию и ухудшит состояние кончиков. 10 марта - из-за влияния знака Рыбы волосы станут тонкими и поврежденными. Окрашивание и завивки навредят больше, чем обычно. Укладка продержится совсем недолго.

- из-за влияния знака Рыбы волосы станут тонкими и поврежденными. Окрашивание и завивки навредят больше, чем обычно. Укладка продержится совсем недолго. 17 марта - стрижка ускорит рост волос, но одновременно сделает их непослушными и запутанными. Окрашивание лучше отложить - результат окажется неудовлетворительным.

- стрижка ускорит рост волос, но одновременно сделает их непослушными и запутанными. Окрашивание лучше отложить - результат окажется неудовлетворительным. 19 марта - из-за влияния знака Рака волосы станут запутанными и непослушными. Стрижка в этот негативно повлияет на самооценку и общее самочувствие. Красить волосы можно, но только натуральными красителями.

- из-за влияния знака Рака волосы станут запутанными и непослушными. Стрижка в этот негативно повлияет на самооценку и общее самочувствие. Красить волосы можно, но только натуральными красителями. 29 марта - лунный календарь стрижек не рекомендует этот день для посещения парикмахерской. Любые манипуляции навредят волосам, особенно химическая завивка.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда лучше стричь волосы в марте 2024

Следующе дни считаются самыми удачными для изменения прически:

7 марта - стрижка в этот день улучшит самооценку и придаст уверенности, наполнит энергией, укрепит корни волос.

- стрижка в этот день улучшит самооценку и придаст уверенности, наполнит энергией, укрепит корни волос. 11 марта - очень удачный день для укорачивания, если хотите ускорить рост волос. Новая стрижка в эту дату придаст сил и вдохновения, прибавит сил. День удачен для любых экспериментов и воплощения креативных идей.

- очень удачный день для укорачивания, если хотите ускорить рост волос. Новая стрижка в эту дату придаст сил и вдохновения, прибавит сил. День удачен для любых экспериментов и воплощения креативных идей. 12 марта - очень хороший день для окрашивания. Удачно пройдет любое, даже сложное закрашивание, мелирование, маскировка седины. Также успешно пройдет лечение посеченных кончиков.

- очень хороший день для окрашивания. Удачно пройдет любое, даже сложное закрашивание, мелирование, маскировка седины. Также успешно пройдет лечение посеченных кончиков. 13 марта - хороший день для любых оздоровительных процедур - они станут вдвойне полезными. Новая стрижка принесет положительные эмоции и оздоровит волосы, а окрашивание (особенно осветление) пройдет с отличным результатом.

- хороший день для любых оздоровительных процедур - они станут вдвойне полезными. Новая стрижка принесет положительные эмоции и оздоровит волосы, а окрашивание (особенно осветление) пройдет с отличным результатом. 14 марта - прекрасный день для любого окрашивания, укладки, завивки, выпрямления. А если подстричься, то волосы оздоровятся. Хорошая дата для осветления и закрашивания седины.

- прекрасный день для любого окрашивания, укладки, завивки, выпрямления. А если подстричься, то волосы оздоровятся. Хорошая дата для осветления и закрашивания седины. 16 марта - день хорошо подойдет для укладки, завивки, легкой и воздушной прически, но делать строгие и объемные прически не стоит. Волосы станут непослушными и кудрявыми. Хороший день для окрашивания в любые цвета.

- день хорошо подойдет для укладки, завивки, легкой и воздушной прически, но делать строгие и объемные прически не стоит. Волосы станут непослушными и кудрявыми. Хороший день для окрашивания в любые цвета. 20 марта - удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами, а также исправление неудачной стрижки или некачественного окрашивания. Оздоровительные процедуры будут полезнее, чем обычно.

- удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами, а также исправление неудачной стрижки или некачественного окрашивания. Оздоровительные процедуры будут полезнее, чем обычно. 21 марта - это лучший день, когда стричься в марте 2024. Абсолютно любые процедуры у парикмахера пройдут успешно и порадуют результатом.

- это лучший день, когда стричься в марте 2024. Абсолютно любые процедуры у парикмахера пройдут успешно и порадуют результатом. 23 марта - под влиянием знака Девы волосы станут послушными и покладистыми. Завивка продержится долго, а окрашивание пройдёт так, как надо. Волосы после стрижки станут гуще и здоровее, начнут меньше выпадать.

Также хорошие дни, когда стричься в феврале 2024, - это все субботы. В этот день недели волосы становятся здоровыми и особенно послушными.

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