Подарки на день рождения очень важно выбирать правильно, учитывая вкусы и особенности именинников.

Рыбы - это воздушный знак под покровительством Нептуна. Его представители очень мудрые, сострадательные и понимающие. У них прекрасная интуиция и эмпатия.

УНИАН разобрался, что любят Рыбы в подарок. Конечно, это не обязательный перечень, но он может послужить вдохновением и сориентировать касательно интересов этих людей.

Подарки на день рождения - что нравится мужчинам-Рыбам

Люди, рожденные под этим знаком, очень практичные, скромные, но в то же время романтичные и любят моду. Они нуждаются в поддержке других людей, так как часто зависят от чужих суждений.

Видео дня

Лучший подарок для Рыб тот, который покажет, что вы их любите и поддерживаете. Для мужчин этого знака можно выбрать:

увлекательную поездку или визит в квест-комнату;

автомобильный аксессуар;

красивые часы на руку или для дома;

качественный алкоголь;

билеты на культурное мероприятие.

Таким образом вы сможете проявить внимание и показать, что замечаете все особенности своих близких. Любому человеку будет приятно знать, что их видят такими, какие они есть. Учет их вкусов является неоспоримым плюсом.

Теперь рассмотрим, что подарить женщине Рыбам, чтоб угодить их вкусам.

Что любят женщины-Рыбы получать на день рождения

Прекрасные леди этого знака отличаются интуицией, состраданием и творческой жилкой. Они представляют собой великолепный баланс практичности и духовности, на что прямо указывают две плавающие рыбы в их Зодиаке. Также эти женщины загадочные и обладают чарующей энергетикой.

Стоит быть готовыми к тому, что подарок для Рыб-женщин подобрать будет сложно. Можно попробовать удивить их:

антикварными книгами или статуэтками;

красивым ювелирным украшением;

талисманом с их камнем - аквамарином или аметистом;

набором изысканной посуды;

аромасвечами или необычной керамической курильницей для благовоний.

Также можно подобрать для представителей обоих полов талисман, что приносит удачу Рыбам. Он обязательно должен быть связан с водой. Можно выбрать красивую раковину - она легко поместится в сумку, но хорошо будет смотреться на полке дома. Кроме того, отлично подойдет фигурка из натурального дерева или красивый корабль.

Что бы вы не выбрали, не забывайте о самом виновнике торжества, ведь именинник и его вкусы должны быть во главе угла.

Ранее УНИАН рассказывал про совместимость по знаку Зодиака для Рыб.

Вас также могут заинтересовать новости: