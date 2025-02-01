Рассказываем, какая совместимость по гороскопу у Рыб с другими знаками Зодиака и с кем им лучше не "плавать" рядом.

Рыбы - двенадцатый, последний, знак зодиакального круга. Они известны своей чувствительностью и таинственностью, а еще владеют самыми яркими чертами всех остальных знаков. Возможно, поэтому всю жизнь ищут себя. Интуиция - это то, что помогает им в жизни и в выборе партнера. Давайте разберемся, какая совместимость знаков Зодиака с Рыбами.

Кто подходит к знаку Зодиака Рыбы

Если говорить о том, кто подходит Рыбам-женщинам и Рыбам-мужчинам как пара, то самые гармоничные отношения у них получаются с Раком и Скорпионом (стихия Воды), а также Тельцом, Девой и Козерогом (стихия Земли).

Рак

Рыбы и Рак - оба очень эмоциональны и может показаться на первый взгляд, что несовместимы. Но на самом деле - это одна из лучших пар. Когда встречаются эти два романтика, то их объединяет общая эмпатия, понимание и умение сопереживать - такая себе команда Чип и Дейл. У них складываются крепкие и гармоничные отношения. При чем обижать друг друга они тоже никогда не станут - уж очень тонко чувствуют чужую боль.

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Скорпион

Рыбам нужен Скорпион - он придает им решительности и берет на себя роль лидеры. Рыбам же только этого и надо. И ничего страшного, что Скорпион - собственник и ужасно ревнив, может больно ужалить, мало ли - это ведь настоящая любовь. Оба - загадочные и любят мистику, что как магнитом притягивает их друг к другу, а вода превращается в пар под пылом этих чувств.

Телец

С Тельцом у Рыб получается очень гармоничный союз, который даже называют заключенным на небесах. Да, Телец очень приземлен и практичен и в "вот это все" он не верит, но Рыбам удается сделать из него верующего. Они научат Тельца мечтать и думать о смысле жизни, будут заботиться и раскрывать новые горизонты, подкидывая новые идеи. Телец в свою очередь расчувствуется (он ведь тоже романтик) и будет трудиться, чтобы Рыбам было хорошо, как в воде. И все будут счастливы.

Дева

Дева - еще один знак из тех, кто подходит Рыбам-мужчинам и женщинам. Но есть одно "но". Их общий девиз - это все или ничего, и здесь третьего не дано. Либо эти двое сойдут с ума от любви с первого взгляда, либо раскланяются - и останутся друзьями. Но их отношения всегда буду прочными. Рыбы - творцы, которые научат Деву чувствовать, Дева - аналитик и практик, который подтолкнет Рыб к достижению целей. Вместе они - словно "инь" и "янь", которые поддерживают друг друга во всем и везде.

Козерог

Еще один союз Воды и Земли, который на первый взгляд кажется абсолютно нелогичным, но на самом деле может быть очень даже удачным. Как и в случае с Девой, Козерог для Рыб станет надежным тылом и создаст гавань, где те смогут себе плавать и наслаждаться жизнью. Рыбы это оценят и закроют глаза на холодного и сдержанного партнера, но начнут баловать Козерога заботой и любовью. Козерог станет добрым и мягким, в какой-то момент забудет о своей вечной работе, а его жизнь вдруг станет ярче и красочней.

Кто не совместим с Рыбами

Астрология советует Рыбам лучше не начинать отношения с Овном и Львами. Также они могут не сойтись с Близнецами, Весами, Стрельцами и Водолеями.

С Близнецами Рыбы могут потусить, но только не создавать семью – уж слишком разные у них темпераменты и мировоззрение. Разные цели в жизни у Рыб и со Стрельцами, хотя, конечно, вдвоем они могут бесконечно болтать. Попытка что-либо построить с Весами тоже обречена на провал, а Рыбы с Водолеем - и вовсе люди из разных миров. С Овнами у Рыб получится замечательная дружба, но не любовь - Рыбы могут сильно завидовать успешному Овну.

Худшая пара для Рыб - это Лев. Горячий и уверенный в себе он быстро приводит в чувство и спускает на землю мечтательных и чувствительных Рыб. Это их так пугает, что только вы и видели рыбий "хвост".

Ранее мы рассказывали, с кем хорошая совместимость по знаку Зодиака у Близнецов.

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