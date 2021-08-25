Со Скорпионами только из крайности в крайность.

Скорпионы вызывают неоднозначные ощущения у людей. И очень часто первое впечатление о них может быть ошибочным. Но вскоре вы поймете, что с ним делать - обожать или ненавидеть.

Главное их преимущество в том, что они очень темпераментны. Если они начинают строить карьеру, то всегда добиваются своей цели. Если вступают в отношения, то отдают им всего себя. Если помогают, то от чистого сердца. Если веселятся, то безудержно.

При этом для них важно, чтобы рядом был преданный человек. Больше всего они бояться измен и предательства от тех, кого любят. А чтобы убедиться в том, что вы им верны, они устроят вам настоящие испытания. К слову, их проверка может не на шутку вас разозлить или даже оттолкнуть.

Также Скорпионы достаточно загадочны. Они часто умалчивают о подробностях своей жизни. Поэтому с ними можно делиться секретами, которые они никому не расскажут. Хотя чаще всего им и рассказывать ничего не нужно, они и так все о вас знают. Вот такая у них суперспособность.

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Стоит учесть и тот факт, что представители этого знака Зодиака любят все контролировать. И если вдруг что-то идет не по плану, то они могут взорваться. Тогда вам лучше постараться быстро сгладить острые углы, иначе вы рискуете быть уничтоженным.

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Автор: Диана Могилевич