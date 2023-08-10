Тарологи рассказали, что до конца этого лета жизнь представителей некоторых знаков Зодиака может сильно изменится. Вы получите шанс перевести свои отношения на более серьезный уровень, свадьба не за горами. Ну а если же вы еще не встретили свою вторую половинку, то можете ее найти уже очень скоро. Кому повезет в любви - расскажет таро-гороскоп ниже.
Лев
Карты Таро сулят Львам большие перемены в личной жизни. Вы можете понять, что готовы перевести свои отношения на новый уровень. И если мужчины-Львы сразу поймут, что им нужно делать, то женщины этого знака могут растеряться.
Не бойтесь озвучить свои желания. Если вы готовы к свадьбе, но ваша вторая половинка не поднимает эту тему, попробуйте начать разговор. Возможно, вы получите то, чего так хотите.
Весы
Весам невероятно повезет в любви. Вас окружают заботой, будут осыпать подарками и комплиментами. Постарайтесь отвечать взаимностью и не игнорировать знаки внимания.
К концу месяца вы можете задуматься о свадьбе. Не бойтесь торопить события, если так велит ваше сердце. Отбросьте сомнения и рискните, новый жизненный этап принесет вам немало счастья.
Козерог
Козероги, как считают тарологи, наконец-то сумеют залечить душевные раны. Вы научитесь снова доверять людям и найдете любовь всей своей жизни. Если же у вас уже есть вторая половинка, то она вас приятно удивит предложением руки и сердца.
Постарайтесь не давить на своего партнера, если не услышите долгожданных слов. Возможно, ваш избранник попросту боится, а потому наберитесь терпения. Вскоре он решится на свадьбу.