Любовь творит чудеса, и скоро вы в этом сможете убедиться.

Тарологи рассказали, что до конца этого лета жизнь представителей некоторых знаков Зодиака может сильно изменится. Вы получите шанс перевести свои отношения на более серьезный уровень, свадьба не за горами. Ну а если же вы еще не встретили свою вторую половинку, то можете ее найти уже очень скоро. Кому повезет в любви - расскажет таро-гороскоп ниже.

Лев

Карты Таро сулят Львам большие перемены в личной жизни. Вы можете понять, что готовы перевести свои отношения на новый уровень. И если мужчины-Львы сразу поймут, что им нужно делать, то женщины этого знака могут растеряться.

Не бойтесь озвучить свои желания. Если вы готовы к свадьбе, но ваша вторая половинка не поднимает эту тему, попробуйте начать разговор. Возможно, вы получите то, чего так хотите.

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Весы

Весам невероятно повезет в любви. Вас окружают заботой, будут осыпать подарками и комплиментами. Постарайтесь отвечать взаимностью и не игнорировать знаки внимания.

К концу месяца вы можете задуматься о свадьбе. Не бойтесь торопить события, если так велит ваше сердце. Отбросьте сомнения и рискните, новый жизненный этап принесет вам немало счастья.

Козерог

Козероги, как считают тарологи, наконец-то сумеют залечить душевные раны. Вы научитесь снова доверять людям и найдете любовь всей своей жизни. Если же у вас уже есть вторая половинка, то она вас приятно удивит предложением руки и сердца.

Постарайтесь не давить на своего партнера, если не услышите долгожданных слов. Возможно, ваш избранник попросту боится, а потому наберитесь терпения. Вскоре он решится на свадьбу.

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