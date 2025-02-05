Мало кто знает, с кем совместим лев-мужчина или женщина этого знака.

Совместимость по гороскопу является хорошим ориентиром при построении личных отношений. Эти знания могут уберечь от лишних страданий и недопониманий, ведь некоторые люди не совместимы по своей природе и никакие усилия это сгладить не могут.

УНИАН разобрался с кем найдут счастье знак Зодиака лев-женщина и лев-мужчина, а от кого им стоит держаться подальше.

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Лев - совместимость и особенности

Представители этого знака рождают под покровительством не планеты, а звезды - нашего Солнца. Их огненный дух и магнетическое присутствие надолго запоминается тем, с кем они сталкиваются.

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Как и царь зверей они являются прирожденным лидерами - уверенные и харизматичные. В любви они себя показывают страстными и неистовыми. Способны на непоколебимую привязанности и преданность.

Мужчина этого знака являются щедрыми, доминирующими и преданными. Лучшая пара для Льва мужчины будет окружена обожанием и любовью, однако придется смириться, что главным всегда будет он.

Огненные леди, рожденные под этим знаком, известны своей энергичностью, креативностью и страстной натурой. Лучшая пара для Льва женщины - это мужчина, который будет ее ценить и беречь, ведь она в отношения вкладывает всю себя.

В паре два льва показывают очень интенсивную динамику, но их отношения будут строиться на взаимопонимании и страсти.

Кто идеальная пара для Льва

Самыми лучшими партнерами для них по праву считаются представители фиксированных огненных знаков, кроме Тельца. Их решительность и верность дополнит непоколебимость Львов, хотя нехватка гибкости может стать проблемой.

Теперь рассмотрим, кто совместим со Львом.

Овен - их объединяет смелый и страстный характер. Отношения этих двух знаков представляют собой динамичный дуэт. Главным в этой паре всегда будет Лев, но Овен готов с этим мириться. В целом партнеры прощают недостатки друг друга и строят стабильный брак.

Близнецы - адаптивная натура этого воздушного знака позволить дополнить смелого Льва и будет "раздувать" его огонь. Близнецы с радостью подключаться к любым идеям своей второй половинки и сможет без проблем подстроиться под нее.

Стрелец - их с нашим "огненным" героем объединяет тяга к приключениям. Однако Льву нужно будет еще подыскать подход к своему партнеру. Стрелец является крепким орешком и банальностями его не проймешь.

Кто не совместим со Львом

Водным знакам обычно тяжело уживаться со Львом ввиду из фундаментальных различий.

Скорпион - прямолинейному Льву сильная эмоциональность "не по зубам". Кроме того, он не сможет ни обмануть его, ни вскружить голову. Скорее Скорпион заставит Льва перегореть своим умением вывести человека на чистую воду и бить по больным местам.

Телец - этот знак, несмотря на общую огненную натуру, всегда отказывается признавать доминантность Льва. Более того, благодаря своему упрямству и силе воли он легко бросает ему вызов. Разные взгляды на жизнь ситуацию отнюдь не облегчают.

Дева - педантичность и внимание к мелочам этого знака абсолютно не уживается со Львом, которому свойственна яркая индивидуальность. В теории Лев способен подмять под себя стойкую Деву, используя тиранию и агрессию, но вряд ли результат стоит того.

Стоит также отметить, какой знак подчиняется Льву. Козерог, несмотря на диаметральную противоположность, вынужден уступать этому огненному знаку. Задобрить этим Льва не получится, поскольку Козерог открыто высмеивает любовь того к похвале и вниманию.

В целом совместимость знаков Зодиака способна подсказать, что не так складывается в отношениях с теми или иными людьми.

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