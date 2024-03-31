Кошки уже много лет живут с человеком, но до сих пор не перестают удивлять. Некоторые моменты их поведения даже стали причиной для появления примет.

У многих из нас есть милые пушистые друзья, а у кого-то и пернатые, но именно хозяева котов могут похвалиться различными причудами своих питомцев. Эти мурлыкающие комочки шерсти радуют каждый день нестандартным поведением, а таких моментов в их арсенале уйма.

УНИАН разбиралася, что означает, когда кошка трется об ноги.

Почему кошка трется об ноги - реальная причина

Такому поведению пушистого друга есть вполне научное объяснение. Дело в том, что коты - жуткие собственники, как и многие другие животные. Они привыкли помечать территорию, которая принадлежит им, и любимого хозяина в том числе.

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Чтобы оставить свой запах, котики трутся мордочкой, ведь именно там расположены железы, которые выделяют пахучий секрет. Этот запах сигнализирует другим животным, что эта территория или человек уже заняты.

Кроме того, трением кошка демонстрирует свою любовь и привязанность к вам, а также привлекает к себе внимание, требуя ласки.

Что означает, если кошка трется об ноги – примета

Наши предки также наблюдали за поведением кошек, ведь те были неотъемлемой частью их жизни. Зачастую пушистые находились на страже жилья от мелких грызунов. Их поведение объясняли различными приметами.

Не обошли стороной наши предки и тот момент, что кошка трется об ноги. В старину верили, что такое поведение животного принесет добро своему хозяину. В частности, считалось, что человека ожидают хорошие новости, подарок или долгожданная обновка.

Ранее УНИАН писал, почему у кошки девять жизней.

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