Эксперты называют разные периоды, когда активные боевые действия могут прекратиться.

Полномасштабная война в Украине длится с 24 февраля. Более чем пять месяцев украинцы живут в страхе и каждый день молятся о победе. Астрологи и тарологи в один голос утверждают, что победа точно будет за нами. По поводу сроков прекращения огня информация немного отличается. УНИАН собрал прогнозы самых известных и авторитетных специалистов о дате наступления мирного времени.

Ольга Медвецкая

Она заявляет, что в период с 25 по 31 июля состоится соединение Марса с Ураном. Эти две планеты могут принести неожиданные военные повороты. Каких именно - Ольга не уточняет, однако говорит, что эти временные рамки будут не очень благоприятны для переговоров, а предыдущие договоренности могут сорваться.

"Договоренности могут идти со сложностями, срываться, а также возможны сложности с передвижением и транспортными средствами. Это может повлиять и на поставки оружия Украине не в лучшую сторону", - прогнозирует астролог.

Наталья Власенко

Этот эксперт уверяет, что все решающие события произойдут в августе 2022 года. Однако мирные города все еще будут страдать от обстрелов со стороны оккупантов.

"Что под ударом? Мирное население, роддома, рестораны и гостиницы, сфера образования, сфера питания (продовольствия), сферы жизнеобеспечения людей, сельское хозяйство, банки, а также военные объекты, поэтому города, где есть части или стратегические объекты могут быть под ударом. С середины месяца проблемы с водой или водными ресурсами, могут быть какие-то болезни, вспышки. Много поступлений в Украину идёт. С конца августа по сентябрь могут быть проблемы с ресурсами, финансами. Полегчает к концу месяца, о нас снова заговорят активно в конце месяца в позитивном ключе. Но многое подорожает, делайте запасы. Август месяц переломный в ходе войны! Мы увидим стратегические ходы, важные для нас", - комментирует астролог.

Алексей Кириченко

Этот астролог и вовсе прогнозирует, что в 2022 году окончания боевых действий ждать не стоит. Это, по его мнению, может произойти в марте 2023 года. Еще год понадобится, чтобы полностью установился мир. Окончательно мир будет весной 2024-го, тогда же возможно вступление Украины в ЕС, утверждает Кириченко.

Анжела Перл

Известный астролог и таролог также рассказывает о том, что в марте 2023 года могут произойти судьбоносные события, которые поставят решающую точку в войне в Украине. Она предположила, что ситуация может разрешиться капитуляцией России.

Напомним, таролог Яна Пасынкова рассказала, что Украина победит и станет частью нового мирового сообщества.

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