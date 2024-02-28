По словам Тимощук, все может закончиться уже в этом году.

Астролог Яна Тимощук рассказала, когда закончится война в Украине. По ее словам, Россия уже готова приостановить активные боевые действия, однако сделает она это только в течении девяти месяцев.

В интервью УНИАН Тимощук добавила, что вскоре Россия может выйти на мирные переговоры, потому что в стране-агрессора серьезные проблемы с экономикой.

"Однако нужно понимать, что в целом ближайшее время будет напряженным, потому что будут большие иллюзии, обман, будет вскрыта вся информация. Идет информация о массовых смертях власти. Что-то будет происходить в России, что приведет к трансформации", - отметила эксперт.

Видео дня

Она добавила, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас готовит какие-то победы.

"По карте "Умеренность" он долго будет продвигать свои идеи, однако этот год будет для него очень удачным. Идет энергия обнуления, он планирует возвращение некоторых участков. Сырский будет проходить через тяжелые испытания", - подытожила астролог.

Напомним, ранее атрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на март 2024 года. Эксклюзивно для УНИАН они рассказали, что нас ждет в начале весны и какие события будут происходить в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: