Март будет напряженным, говорят астрологи.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на март 2024 года. Эксклюзивно для УНИАН они рассказали, что нас ждет в начале весны и какие события будут происходить в мире.

Прогноз на март для Украины

В астропрогнозе войны, который выходил у астрологов перед Новым годом, они писали следующее:

"С 10 марта 2024 года по 28 апреля 2024 года - напряженный период, но более продуктивный. В это время может ускориться поступление финансовых ресурсов в Украину, возможно, увеличение посещений важных гостей. В военной сфере также может начаться позитивная динамика, что может стать основой для стратегических успехов Украины…"

В марте, по их мнению, не будет каких-то достижений на поле битвы со стороны Украины. Наоборот, возможно, в каких-то направлениях россияне попытаются усилить наступательные действия. Однако маловероятно, что они будут иметь какой-то стратегический успех. Этот месяц важен в том смысле, что уже может создать почву для достижений в следующих месяцах. Он может принести больше ясности и четкости, и уже существует вероятность достижения компромиссов в США.

Плюс, ближе к концу марта, примерно к 21 числу, может возрастать вероятность различных форс-мажорных, неожиданных ситуаций, которые изначально могут восприниматься как ещё один стресс, но на самом деле они будут важным моментом для изменения ситуации и ускорения всех военных процессов.

Ситуация с ЗАЭС также будет оставаться стабильной. Возможны какие-то провокации и небольшие нарушения в работе, однако без серьезных последствий.

В марте мы также уделим больше внимания не только военной сфере, но и медицинской. Существует вероятность временного роста различных инфекционных заболеваний, и опять же, ближе к концу месяца эта вероятность может увеличиться.

В марте повышается вероятность проблем со связью, техникой, проводами, информационными сервисами, логистикой, а также банковскими и бизнес-операциями. Эта тенденция может наблюдаться не только в Украине.

В марте также могут возникнуть проблемы, связанные с топливом. Особенно с 15 марта. В конце месяца, 25 числа, нас ожидает Лунное затмение.

Итог февраля

В прогнозе на февраль эксперты говорили, что не стоит ожидать каких-то стратегических успехов в военных действиях - как со стороны Украины, так и со стороны России. Украина будет продолжать находиться в состоянии постепенного аккумулирования ресурсов.

Однако в политическом плане в феврале стоило ожидать увеличения поддержки Украины со стороны наших партнеров, а также увеличения военной и финансовой помощи. При этом сама политическая атмосфера, как внутри Украины, так и в других странах, а также в международных организациях, будет насыщена новыми яркими конфликтами.

В целом, по словам астрологов, в феврале было сложно достигать соглашений и идти на уступки и компромиссы. В связи с этим также стоило ожидать увеличения различных протестных настроений в разных частях мира. В феврале также стоило ожидать активизации различных военных действий не только в Украине, но и в мире. Кроме того, увеличилася вероятность различных землетрясений.

"Мы видим, что февраль прошёл в целом, как мы и описывали. В военных действиях, как со стороны Украины, так и со стороны России, нет никаких важных стратегических успехов. В России есть тактический успех, если его можно так назвать, в виде захвата Авдеевки. Затрачено на это столько ресурсов, что даже сами россияне в своих пабликах в шоке и сравнивают, что на этот захват ушло больше ресурсов, чем у СССР во время войны в Афганистане", - говорят Сухановы.

Они добавили, что на протяжении месяца ситуация с поступлением военной помощи тоже не особо изменилась, по сравнению с прошлым месяцем:

"Мы говорили, что с 16 января 2024 года по 10 марта 2024 года - напряженный период. Этот период продолжит процессы поступления и накопления ресурсов, но с возможными задержками и замедлением. Мы видим, что основной и ключевой пакет военной помощи, который находится в США, пока ещё не был принят. Есть различные другие поступления, однако их невозможно сравнить с тем, что придёт после утверждения основного пакета помощи от США".

Они говорят, что политическая атмосфера во всех уголках мира очень напряжённая. В Европе прошла Мюнхенская конференция по безопасности, где произошла ещё большая консолидация всех ведущих европейских стран в поддержку Украины.

Большие изменения в мире

В Украине произошли изменения в военном командовании, что вызвало волну недовольства людей.

Смерть Алексея Навального вызвала яркую политическую реакцию по всему миру.

В США Дональд Трамп проиграл первое судебное дело и был официально признан мошенником, а также на все его финансы и финансы всех членов его семьи наложен арест и штраф, который он вряд ли сможет закрыть. Это делает невозможным дальнейшее финансирование его предвыборной кампании. По сути, это был проигрыш России, которая вкладывала в него надежды и ресурсы. Данное событие очень позитивно отразится на ускорении продвижения пакета помощи от США.

14 февраля 2024 года в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. В Тернопольской области утром, 18 февраля, также произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера.

"Все наши остальные прогнозы также сбылись. Рассматривая ситуацию в Украине в сфере энергетики в феврале, можно сказать, что несмотря на то, что Россия будет стараться атаковать энергетическую систему Украины, ситуация будет лучше, чем в прошлом году. Ситуация с ЗАЭС также будет находиться в стабильном состоянии, возможны какие-то провокации и небольшие нарушения в работе, однако без серьезных последствий. В феврале в Украине также большая вероятность различных политических и коррупционных скандалов и разоблачений", - отметили Сухановы.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon