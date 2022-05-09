По его словам, пик боевых действий будет до 15 мая.

Экстрасенс Маск Гордеев дал ответ на вопрос ведущего Славы Демина, когда в Украине закончится война 2022.

Об этом Гордеев рассказал в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ".

Он отметил, что активные боевые действия продлятся до 15 мая, в августе украинцы начнут восстанавливать свое государство.

"Пик происходит в мае. До 15 мая включительно будут именно такие мощные обстрелы. Самое главное – пережить девятое число, которое так все боятся... Начнут прекращаться все эти бои ближе к лету... У меня было число 8, скороее всего, это август. Мне кажется, что все эти масштабные бои закончатся и люди начнут в большом количестве возвращаться домой, и мы начнем уже какие-то плановые работы делать, восстанавливать с августа максимально", – сказал ясновидящий.

Ранее астролог Наталья Нестеренко составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, как солнечное затмение 16 мая может изменить ход войны в нашей стране.

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